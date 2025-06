Най-краткият ден в живота ви наближава скоро

Н ай-краткият ден в живота ни идва скоро!

Да, прочетохте правилно. Земята скоро ще направи най-бързото си въртене досега, а причината за това все още не е ясна.

На 9 или 22 юли, или на 5 август, Земята може да завърши най-бързото си въртене около оста си, регистрирано някога, дори да подобри рекорда от 2024 г., според астрофизика Греъм Джоунс, който пише за уебсайта Time and Date.

В бъдеще дните на Земята може да продължат 25 часа

Според сайта планетата се върти по-бързо, когато орбитата на Луната я отвежда значително на север или на юг спрямо екватора. Разликата в скоростта на въртене е изключително малка и учените използват изключително прецизни атомни часовници, за да измерят продължителността на деня (LOD) в милисекунди, които са по-дълги или по-къси от 24 часа.

От 2020 г. насам всяка година се регистрира най-краткият ден от началото на воденето на тези записи през 1973 г.

През 2024 г., на 5 юли, скоростта беше -1.66 милисекунди, което е настоящият рекорд. Тази година най-краткият ден се очаква да бъде на 9, 22 юли или 5 август, когато Луната ще бъде близо до най-отдалечената си точка от екватора.

