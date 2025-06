В бъдеще дните на Земята може да продължат 25 часа

24-часовото денонощие, с което сме свикнали, може да не остане същото завинаги. Според учените въртенето на Земята постепенно се забавя, защото Луната бавно се отдалечава от нас. В продължение на много дълъг период от време - стотици милиони години - това може да доведе до това, че дните ще продължават 25 вместо 24 часа, пише Times of India.

Луната се отдалечава всяка година

Изследване на учени от Университета на Уисконсин-Медисън установи, че Луната бавно се отдалечава от Земята с около 3,8 сантиметра всяка година. Въпреки че това може да не изглежда много, в продължение на милиони години това малко изместване може да окаже голямо влияние върху скоростта, с която се върти Земята.

Приливните сили забавят въртенето на Земята

Професор Дейвид Уолтъм от Royal Holloway, Лондонски университет, обяснява, че въртенето на Земята се забавя заради приливните сили. Гравитацията на Луната привлича Земята, създавайки приливни издутини. Тези издутини действат като спирачка, като постепенно забавят въртенето на Земята. При това част от енергията се предава на Луната, което я кара бавно да се отдалечава от нас.

Our moon is moving away from Earth at a rate of 1.6 inches (4 cm) per year 🌑



As a result, in about 200 million years there will be 25 hours in a day pic.twitter.com/aV1TBG7L55