Възможно ли е Земята да бъде изхвърлена от Слънчевата система?

П редставете си Земята като небесна снежна топка, хвърлена в бездната на междузвездното пространство... Звучи като фантастика, нали? Но скорошни компютърни симулации показват, че далечен звезден съсед може да наруши хореографията на нашата Слънчева система в продължение на милиарди години - и дори да изхвърли планетата ни, пише Times of India.

Какво се случва?

Ново проучване повдига тази сериозна тревога: нашата планета Земя може да бъде изхвърлена от орбитата си от преминаващи звезди.

Екип, ръководен от Нейтън Кайб (Институт за планетарни науки) и Шон Реймънд (Университет Бордо), проведе хиляди симулации на N-образни тела, които включваха не само Слънцето и планетите, но и преминаващи звезди. Резултатите? Има малък, но ненулев шанс Земята да се превърне в космически убиец на пътя - да се блъсне в Слънцето, да се сблъска с друга планета или да бъде изхвърлена навън към Юпитер и нататък, като потенциално може да избяга от Слънчевата система.

Какво се казва в изследването?

Тази завладяваща, но плашеща идея предполага, че космически събития могат да застрашат нашата планета много преди Слънцето да я погълне след около пет милиарда години.

Изследването, публикувано в списание Icarus, се основава на хиляди компютърни симулации. То подчертава как близка „полева звезда“ - звезда, която свети в същата част на небето - би могла да наруши работата на Облака на Оорт - ледената област, която бележи края на нашата Слънчева система отвъд Плутон.

Откритията показват, че звездите, които преминават в рамките на 10 000 AU (астрономически единици, около 10 000 пъти разстоянието от Земята до Слънцето), могат да предизвикат много по-голям хаос, отколкото сме предполагали.

Защо сега и как?

Ето и космическата сензация: според астрономите Кайб и Реймънд това може да увеличи шансовете за нестабилност на планети като Меркурий с 50-80%. Те смятат, че има малък шанс - около 5 % - Плутон да преживее хаотични гравитационни взаимодействия през следващите пет милиарда години.

Още по-изненадващо е, че има около 0,3 % вероятност Марс да се сблъска с друга планета или да бъде изхвърлен от Слънчевата система, както и 0,2 % вероятност самата Земя да се сблъска или да бъде изхвърлена от орбита. Ако траекторията на Меркурий бъде променена, това може да доведе до ефекта на доминото, който може да доведе до сблъсъци с Венера, Марс и дори Земята. В най-лошия случай Земята може дори да се окаже в спирала към Слънцето или да бъде изхвърлена в Космоса от гравитацията на Юпитер!

Казано по-просто, това изследване ни отваря очите за непредсказуемата природа на нашето космическо съседство и ни напомня колко крехко може да бъде нашето място във Вселената!

Каква е космическата времева линия?

В случай че търсите приблизителна времева линия:

Следващият ~1 Gyr: условията за поддържане на живота отслабват поради изсветляването на Слънцето.

В рамките на ~5 Gyr: вероятност за изхвърляне - 0,2 % за Земята, ~4 % за Плутон, около 5 % вероятност за опасна среща със звезда в рамките на 100 AU.

Над 10-100 Gyr: блуждаещите звезди могат да разрушат още повече, изхвърляйки оцелелите.

Gyr е съкращение от гигагодина, която представлява единица време, равна на един милиард години.

По-подробните симулации от arXiv показват ~1% шанс на Gyr за преминаване на звезда в рамките на 100 AU и макар че 92% от планетите остават добре, Меркурий е уязвим, а Земята може да бъде преместена или изхвърлена.

Какво ще се случи със Земята тогава?

