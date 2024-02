Най-яркият квазар във Вселената: Черната дупка, която поглъща по едно слънце на ден

А строноми са открили вероятно най-яркия обект във Вселената - квазар с черна дупка в сърцето, който расте толкова бързо, че поглъща еквивалента на едно слънце на ден, предаде Асошиейтед прес.

Рекордният квазар свети 500 трилиона пъти по-ярко от Слънцето. Черната дупка, захранваща този далечен обект, е над 17 милиарда пъти по-масивна от централната звезда на Слънчевата система, пише в сп. "Нейчър астронъми" екипът, ръководен от австралийски учени.

На изображенията квазарът може и да прилича на обикновена точка, но в представата на учените той е доста свирепо място.

Brightest quasar ever seen is powered by black hole that eats a 'sun a day' https://t.co/pnvJUHeiQV #BlackHoles