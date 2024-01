За първи път в историята: Учените наблюдаваха раждането на черна дупка

А ко някога астроном любител се обърне към вас с изненадващо откритие, вероятно трябва да го послушате. Точно по този начин учените са успели да наблюдават това, което според тях е раждане на черна дупка. Това, което е започнало като обикновено наблюдение на звездите, е довело до проучване, публикувано в Nature, което установява пряка връзка между експлозията на свръхнова и раждането на черна дупка.

Благодарение на Берто Монард, любител астроном от Южна Африка, раждането на черна дупка е забелязано на около 76 милиона светлинни години в спиралния ръкав на галактика, наречена NGC 157. Но той не е знаел, че яркият обект (сега наречен SN 2022jli) всъщност е свръхнова, тъй като те са изключително трудни за предсказване и на свой ред почти невъзможни за изучаване. С помощта на изследователи от Научния институт "Вайцман" в Израел, ръководени от Пин Чен от катедрата по физика на частиците и астрофизика, откритието на Монард бележи първия случай, в който учените стават свидетели на раждане на черна дупка.

Между експлозията на свръхнова и раждането на черна дупка има междинни стъпки и в случая на SN 2022jli те са под формата на необичайни осцилации на изсветляване и затъмняване. В продължение на 200 дни свръхновата пламваше с интензивна яркост, преди отново да избледнее. Този цикъл се появяваше на всеки 12 дни, като за първи път подобно явление беше наблюдавано и документирано с толкова големи подробности.

