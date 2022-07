Конен шик: "Шанел" представи каубойски стил в Париж (СНИМКИ/ВИДЕО)

С каубойски ботуши, газещи пясъка, съчетани с костюми и дълги вечерни рокли, "Шанел" продължи да изследва света на конния спорт с дефилето си на парижката Седмицата на висшата мода, организирано в Булонския лес, предаде Франс прес.

С преместването на ревюто модната къща нарушава традицията: в продължение на години "Шанел" организираше своите ревюта в Гран пале, а след затварянето му за ремонт - във временната изложбена зала Гран пале в Париж.

Темата е отзвук от предишното ревю на висша мода през януари, което Шарлот Казираги от княжеското семейство на Монако откри на кон сред декор, проектиран от същия художник - Ксавие Вейан.

"Следвам стъпките на предишните дефилета, като същевременно оставям място за експерименти", казва артистичният директор Виржини Виар в бележките за ревюто.

.@Chanel’s fall 2022 couture collection is here! See every look from the runway: https://t.co/YTZlJ8EsOX



Video by @VogueFrance pic.twitter.com/srZRA1IJ5z