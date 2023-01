"Аз съм секси": Голотата навлиза мощно във висшата мода

Д еколтирани гърбове, цепки на бедрата, рокли, подканящи към разсъбличане: тенденцията за ултрасексуалност и разголени тела се налага във висшата мода, предаде Франс прес.

В последния ден от Седмицата на висшата мода в Париж, "Фенди" представи колекция в светлина и прозрачност с изобилие от рокли, проектирани около бельо.

"Това е вътрешният свят, който излиза наяве, както в преносен, така и в буквален смисъл, и бельото става вечерно облекло", казва британският дизайнер Ким Джоунс, артистичен директор на модната къща в бележките към ревюто.

Пред певиците Кортни Лав и Рита Ора, които седяха на първия ред, облечени в почти еднакви тоалети в синьо, дефилираха модели в свободно падащи рокли в светлосиво или телесен цвят с токчета със скъпоценни камъни.

За да потвърди тенденцията, американецът Кейси Кадуоладър, дизайнер на модна къща "Мюглер", навлезе във висшата мода с първото физическо дефиле след COVID-19 и смъртта на основателя на марката Тиери Мюглер, чието въображение за сексапилна, бляскава и силна жена беляза няколко поколения стилисти.

Фокусът в ревюто беше върху корсети, разголени крака и задни части в кожа или дантела, които сякаш "крещяха": "Аз съм секси".

Дефилето завърши с дискотека за моделите и гостите.

"Нека се забавляваме! С модна къща "Мюглер" винаги е било така! Модата не е да ходим изправени с тъжни лица. Това е нещо топло и вълнуващо", каза Кейси Кадуоладър пред пресата.

