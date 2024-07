Наистина ли не трябва да плувате след хранене?

П редупреждавали ли са ви родителите да не скачате в басейна веднага след хранене? Те са били заблудени.

В повечето случаи не е необходимо да чакате 30 минути след хранене, за да отидете да поплувате, казват лекарите.

Това старо предупреждение се дължи на притеснението, че хората могат да се удавят, защото кръвта ще се насочи към пълния им стомах, вместо към мускулите.

"В действителност след хранене към мускулите на хората все още тече много кръв", казва д-р Матю Баджет от Кливландската клиника.

Когато бил гимназиален плувец, Баджет изяждал няколко банана и пиел вода преди състезание.

Той се опасява, че старото предупреждение всъщност може да доведе до усложнения. Важно е да утолявате жаждата си преди плуване, особено в слънчеви дни. Хората често не осъзнават, че все още могат да се обезводнят, което може да доведе до мускулни крампи.

„Ние се потим, когато сме във водата, просто не оценяваме загубата на вода“, казва той.

Така че, скачането в басейна или океана след хранене не е голям проблем за любителското плуване. Но хората, които планират да плуват кръгове или да тренират, може да искат да оставят храната да се усвои, за да избегнат крампи, точно както биха изчакали, преди да тичат.

