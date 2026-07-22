Синдромът на „бройката“: Защо мъжете се хвалят, а жените изпитват срам?

Ч ислата съпътстват редица аспекти от ежедневието – от броя на стаите в дома и опитите за вземане на шофьорски изпит до броя на браковете. Една конкретна статистика обаче често привлича особено внимание: броят на сексуалните партньори. За мнозина това е показател, на който продължава да се придава значително социално и психологическо значение, съобщава The Independent.

Темата отново стана обект на дискусия, след като жена на около 40 години изпрати писмо до рубриката за съвети „The Midults“ във британския вестник Daily Telegraph. В него тя изразява безпокойство от миналия си сексуален опит, въпреки че от години е в стабилна връзка.

В отговора си авторките Анабел Ривкин и Емили Макмикан посочват, че обществените очаквания не бива да подтикват към чувство за срам спрямо личната история.

Според експерти обаче въпросът често е по-сложен, особено поради съществуващите обществени нагласи. Ема-Луиз Бойнтън, основател на платформата Sex Talks, отбелязва, че в обществото все още се забелязва двоен стандарт: докато мъжете с по-голям брой партньори често получават обществено одобрение, жените в същата ситуация понякога са обект на критични оценки.

Двойният стандарт и общественият натиск

Това явление има дълги исторически корени и се свързва с т.нар. комплекс „Мадона/Блудница“. Според този модел жените, които показват активна сексуалност, биват възприемани различно от онези, които следват по-консервативни норми.

Подобна динамика се забелязва и в популярната култура – например в риалити формати като Love Island, където участниците отгатват броя на предишните си партньори. Докато при мъжете високите числа често се посрещат с одобрение или хумор, при жените те нерядко стават обект на засилено внимание и съждения.

Психологът д-р Луиз Годард-Кроули обяснява, че чувството за срам обикновено произтича от традиционни културни норми и полови стереотипи. Исторически жените са били насърчавани към по-голяма сдържаност, докато при мъжете сексуалните завоевания са били толерирани. Според нея това разминаване може да доведе до вътрешен натиск и да повлияе на самооценката.

Кога числото се превръща в проблем?

Преодоляването на тези обществени нагласи изисква индивидуален подход. Бойнтън отбелязва, че броят на партньорите е сравнително произволен показател, който зависи най-вече от това колко време даден човек е бил необвързан.

От своя страна, сексуалният коуч Мари Морис посочва, че сред най-честите въпроси, поставяни от нейните клиенти, са тези за „нормалната“ честота на секса или „нормалния“ брой партньори. Според нея зад тези въпроси често stoi търсене на социално потвърждение, макар в сферата на личните отношения да няма общовалиден стандарт за „нормално“.

Темата през погледа на мъжете и въпросът за „твърде малкото“ опит

Притесненията около тази статистика не засягат единствено жените. 39-годишният Майк споделя пред изданието, че израстването в среда, стимулираща трупането на сексуален опит като символ на статус, по-късно е довело до преосмисляне на поведението му и стремеж към по-дълбоки връзки.

Съществува и обратният феномен – притеснение от недостатъчен сексуален опит. 31-годишната Миа разказва, че поради дълга връзка през 20-те си години понякога се изпитва притеснение, че няма достатъчно опит спрямо очакванията за нейната възраст.

Експертите са на мнение, че сравняването на личния сексуален живот с този на останалите често води до ненужна несигурност. Според тях преодоляването на тези стереотипи преминава през по-открит и реалистичен разговор за интимността, лишен от крайни оценки и обществени очаквания.