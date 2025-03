Наградите "Оскар": Това са големите победители през 2025 г.

З вездна нощ за света на киното. 97-ото издание на наградите "Оскар" отличи най-заслужилите в света на киноизкуството. Церемонията, която се проведе в Dolby Theatre, бе открита с едни от най-големите музикални гласове. Звездата от "Злосторница" Ариана Гранде стартира с класиката от "Магьосникът от Оз" - баладата "Somewhere Over the Rainbow" след визуален пакет, посветен на град Лос Анджелис.

Тази година водещ на церемонията беше Конан О'Брайън, представен като "четири пъти зрител на Оскарите".

Въпреки че обявяването на номинираните в различните категории бе отложено заради опустошителните пожари в Холивуд, "Оскарите" отново се завърнаха с целия си блясък и добре познато величие.

Под всяка седалка в Dolby Theatre бе поставена кутия, съдържаща вода, мек геврек, горчица, шоколадови бонбони "Сно-капс" и бележка от водещия О'Брайън, която гласи: "Скъпа звезда (запълваща мястото) - надявам се да се насладите на тези безплатни закуски. Опитах се да включа и желиран бонбон, но от Disney казаха, че това е "труден пас". Приятна вечер - Конан".

A eто ги и големите победители през 2025 година:

Най-добра поддържаща мъжка роля

Кийран Кълкин, “Истинска болка” - победител

Юра Борисов, “Анора”

Гай Пиърс, “Бруталистът”

Едуард Нортън, “Напълно непознат”

Джеръми Стронг, “Стажантът”

Най-добър грим и прическа

“Различен човек”

“Емилия Перес”

“Носферату”

“Веществото” - победител

“Злосторница”

Най-добри костюми

“Напълно непознат”

“Конклав”

“Гладиатор 2”

“Носферату”

“Злосторница” - победител

Най-добра музика

“Бруталистът” - победител

“Конклав”

“Емилия Перес”

“Злосторница”

“Дивият робот”

Най-добър късометражен филм

Anuja

A Lien

„Аз не съм робот“ - победител

„Последният рейнджър“

„Човекът, който не можеше повече да мълчи“

Най-добър анимационен късометражен филм

Beautiful men

„В сянката на кипариса“ - победител

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Най-добър продуктов дизайн

“Бруталистът”

“Конклав”

“Дюн: Втора част”

“Носферату”

“Злосторница” - победител

Най-добър адаптиран сценарий

“Напълно непознат”

“Конклав” - Питър Стронг - победител

“Емилия Перес”

“Момчетата от “Никел”

Sing Sing

Най-добър оригинален сценарий

“Анора” - Шон Бейкър - победител

“Бруталистът”

“Истинска болка”

“5 септември”

“Веществото”

Най-добра поддържаща женска роля

Моника Барбаро, “Напълно непознат”

Ариана Гранде, “Злосторница”

Фелисити Джоунс, “Бруталистът”

Изабела Роселини, “Конклав”

Зоуи Салдана, “Емилия Перес” - победител

Оригинална песен за филм

“El Mal”, “Емилия Перес” - победител

“Like A Bird”, Sing Sing

“The Journey”, The Six Triple Eight

“Mi Camino”, “Емилия Перес”

“Never Too Late”, “Елтън Джон: Никога не е късно”

Най-добър чуждоезичен филм

I’m Still Here – Бразилия - победител

The Girl With the Needle – Дания

“Емилия Перес” – Франция

The Seed of the Sacred Fig – Германия

Flow – Латвия

Най-добър късометражен документален филм

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra - победител

Най-добър документален филм

Black Box Diaries

No Other Land - победител

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Най-добра анимация

“Отвътре навън 2”

“Flow” - победител

“Мемоарите на един охлюв”

“Уолъс и Громит: Проклятието на заека”

“Дивият робот”

Най-добър монтаж

“Анора” - Шон Бейкър - победител

“Бруталистът”

“Конклав”

“Емилия Перес”

“Злосторница”

Най-добра звукорежисура

“Напълно непознат”

“Дюн: Втора част” - победител

“Емилия Перес”

“Злосторница”

“Дивият робот”

Най-добри визуални ефекти

“Пришълецът: Ромул”

“Better Man: Роби Уилямс”

“Кралството на планетата на маймуните”

“Злосторница”

“Дюн: Втора част” - победител

Най-добра женска роля

Деми Мур, “Веществото”

Синтия Ериво, “Злосторница”

Карла София Гаскон, “Емилия Перес”

Майки Мадисън, “Анора” - победител

Фернанда Торес, “Все още съм тук”

Най-добра мъжка роля

Ейдриън Броуди, “Бруталистът” - победител

Тимъти Шаламе, “Напълно непознат”

Себастиан Стан, “Стажантът”

Ралф Файнс, “Конклав”

Колман Доминго, Sing Sing

Най-добър режисьор

Шон Бейкър, “Анора” - победител

Брейди Корбет, “Бруталистът”

Джеймс Манголд, “Напълно непознат”

Жак Одиар, “Емилия Перес”

Корали Фаржеа, “Веществото”

Операторско майсторство

“Бруталистът” - победител

“Дюн: Втора част”

“Емилия Перес”

“Мария”

“Носферату”

Най-добър филм

“Анора” - победител

“Бруталистът”

“Напълно непознат”

“Конклав”

“Дюн: Втора част”

“Все още съм тук”

“Момчетата от “Никел”

“Веществото”

“Злосторница”

“Емилия Перес”

