„Мадам Уеб“ спечели най-много антинагради „Златна малинка“

„Мадам Уеб“, американски супергеройски филм, в който е представена едноименната героиня от комиксите на “Марвел“, спечели най-много антинагради при 45-ото връчване на „Златна малинка“ късно в петък, предаде Ройтерс.

„Мадам Уеб“ е победител в категориите за най-лош филм, актриса и сценарий. Наградите „Златна малинка“ са ежегодна пародия на „Оскар“, която отличава най-лошите холивудски изпълнения.

По две награди „Златна малинка“ получиха „Жокера: Лудост за двама“ (за най-лоша предистория, продължение или римейк и най-лош актьорски екип) и „Мегалополис“ (най-лош поддържащ актьор за Джон Войт и най-лош режисьор за Франсис Форд Копола).

Комедията за зърнената индустрия Unfrosted на "Нетфликс", режисирана от Джери Зайнфелд, също отбеляза две победи - за най-лош актьор за Зайнфелд и за най-лоша поддържаща актриса за Ейми Шумър.

