Наградите "Грами" 2024: Големите изненади и разочарования

Ц еремониите за награждаване са за раздаване на награди. Само че тази година имаше много раздадени трофеи. Е, не искаме да звучим толкова пренебрежително към начина, по който Грами обичат да показва предпочитанията си. любовта. Но изглеждаше така, сякаш от Звукозаписната академия бяха решили да дадат на почти всички основни номинирани поне по една значима награда. Все пак, ако се съсредоточим върху първите три общожанрови категории, особено в толкова силна година на кандидати като тази, ще има доста заслужили суперзвезди, които ще трябва да имат своите специфични за жанра награди.

Ето какво споделя Variety по темата. Те правилно предрекоха топ 4 изпълнителя: Тейлър Суифт за албум на годината, Майли Сайръс за запис на годината, Били Ейлиш за песен на годината и Виктория Моне за най-добър нов изпълнител. Така че може ли някое от тях да се счита за изненада? Може би за голяма част от зрителите, но не и за тях.

Кои са големите победители? Чуйте в нашето видео!

В първите три категории единственият изпълнител от мъжки пол, който получи дори една номинация, беше Джон Батист - и за разлика от 2022 г., този път не му се полагаше поредица от сътресения. Но телевизионно предаване, в което нито един изпълнител от мъжки пол не печели нито една от телевизионните награди? Този дисбаланс е исторически... и някои от нас го обичат, знаейки, че махалото вероятно ще се върне към епохата, в която някой се изкушава да каже, че жените трябва да се активизират.

Поразителната серия на SZA не се разпростира върху главните категории.

SZA влезе в церемонията с най-много номинации - девет - но взе само една трета от тях. "Само" е относително нещо; повечето други кандидати биха убили Бил или някой друг, за да съберат толкова много. Но неуспехът й да се наложи в някоя от водещите жанрови категории беше или (а) просто резултат от твърде многото джуджета, които да бъдат наградени по голям начин тази година, или (б) провал в разнообразието, продължаващ традицията на Бионсе да не може да спечели албум на годината нито веднъж. Очаквайте тези и вероятно много други теории да бъдат обсъждани през следващите часове и дни.

Нови изпълнители... MIA в предаването.

Разбира се, имаше победа в категорията за най-добър нов изпълнител - за звездата от корицата на Variety Виктория Моне. Но гледайки телевизионното предаване, трудно бихте разбрали, че в музиката изобщо има нови изпълнители, въпреки най-силния състав в тази категория от години насам. Когато имаш толкова изпълнители като Моне, Ноа Кахан, Джели Рол (вече кънтри суперзвезда), нито един от тях не заслужава място в праймтайма? Може и да обичаме нашия Били Джоел, но нещо не е наред с тази формула.

Лана Дел Рей: Все още е култов изпълнител, според Академията

Все още без Грами за несподелена собствена награда след всички тези години и след 11 номинации. Това не са внезапни наводнения, засегнали района на Лос Анджелис тази вечер: това е тунелът под булевард "Оушън", препълнен със сълзите на феновете на Лана. Но тя сподели победата за албум на Тейлър Суифт за техния дует и едва ли иконографията ѝ ще бъде накърнена, ако Академията не признае това, което почти всички останали: че "Знаете ли, че..." е най-добрият албум в кариерата ѝ, а вероятно предстоят още по-големи върхове.

Родриго беше другият най-голям изпълнител, който беше отстранен тази година, въпреки че, за разлика от Дел Рей, тя вече има сребро на рафта си. Трудно е да си представим, че албум, толкова всепризнат и толкова комерсиален като "Guts", може да се върне у дома с празни ръце, но това се случи. Само като се има предвид силата на конкуренцията, изглежда дори мислимо, че не сме сънували просто Родриго да няма пълни шепи. Дали това ще има някакво значение, когато Родриго скоро се отправи на турне, което е един от най-трудните билети за 2024 г.? Едва ли - и избирателите на практика са сметнали, че има около шест десетилетия пред себе си, за да трупа победи.

