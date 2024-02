Наградите "Грами" 2024: Това са големите победители

В "Крипто Арена" в Лос Анджелис се раздадоха 66-те награди "Грами" и вълнението започна рано, предаде Асошиейтед прес.

Премиерната церемония, която се излъчваше по телевизията, започна с участието на водещия и автор на песни Джъстин Трантър, който постави началото и връчи първата награда за деня - за най-добро изпълнение на поп дует/група, което отиде при певицата Сиза, чието истинско име е Солана Роу, и Фийби Бриджърс за Ghost in the Machine.

Наградата за първата от трите нови категории през 2024 г., за най-добър поп танцов запис, бе дадена малко след това и отиде при Кайли Миноуг за нейния хит Padam, Padam - първата ѝ победа от 18 години насам.

Около 80 награди "Грами" бяха раздадени предварително, като сред тях бе и регионалната мексиканска звезда Песо Плума, който спечели първата си награда "Грами" за своята първа и единствена номинация - за най-добър албум с мексиканска музика за неговия Genesis.

В ранния следобед филмът "Барби" взе две награди "Грами" бързо една след друга - за съпровождаща музика за визуална медия и за най-добра песен, написана за визуална медия.

Били Айлиш и Финиъс О'Конъл пристигнаха в ранния следобед, за да вземат трофея си за баладата What Was I Made For от филма "Барби".

Десетки звезди пристигнаха по-рано, като дошлите първи придадоха на килима смесица от класическо черно, блясък и смели цветове.