Новият биографичен филм за Ейми Уайнхаус разгневи феновете ѝ (СНИМКИ/ВИДЕО)

И злезе трейлърът на биографичния филм за покойната Ейми Уайнхаус. Актрисата Мариса Абела влиза в главната роля и се превъплъщава в британската певица.

Какво знаем за филма досега и защо някои са разстроени от него?

Малко повече от десетилетие след смъртта на прочутата певица и текстописец Ейми Уайнхаус, биографичен филм, който обещава да очертае нейното „интензивно пътуване към славата“, вече трябва да бъде пуснат. Нов трейлър на Back to Black, пуснат от StudioCanal и Monumental Pictures, показва пробивната звезда от индустрията Мариса Абела с незабавно разпознаваемата прическа на певеца, вдъхновена от 60-те години на миналия век. Абела бе с тежка очна линия и татуировки на раменете.

Реакциите на феновете на Уайнхаус далеч не бяха положителни: критиците бързо заклеймиха липсата на автономия на Уайнхаус по отношение на нейното представяне във филма, обвиниха продуцентите на продукцията, че са спечелили от бурните по-късни години на певицата и твърдят, че биографичният филм излиза твърде скоро, съобщава BBC.

Миналата година се появиха изображения на Абела на снимачната площадка в Лондон, очевидно в образа на Уайнхаус с разрошена коса и размазан грим. Скоро последва вълна от реакции, като един потребител на социалните медии описа изображенията като „отвратителни“.

Преди кадри от “Back to Black” да бъдат публикувани, последователите на Уайнхаус вече бяха нащрек за възможността филм за нейния живот да направи сензация, като експлоатира нейната история.

Разбираемо е, че феновете искат да защитят певицата и нейното наследство. През живота ѝ имиджът на Уайнхаус, употребата на наркотици и алкохол, както и връзките ѝ бяха рутинно заклеймявани от пресата – въпреки многобройните ѝ признания като артист.

През 2009 г. Уайнхаус получи съдебна забрана срещу папарашката агенция Big Pictures съгласно Закона за защита от тормоз от 1997 г.

Тя беше и първата жена, спечелила пет награди “Грами”, и продължава да бъде изключително влиятелен артист, вдъхновяващ хора като поп мегазвездите Адел, Лейди Гага и Били Айлиш.

Само 13 години след смъртта ѝ, възможността да видите някои от по-трагичните моменти на Уайнхаус отново извадени на екрана – включително изпълнения, в които тя е била в нетрезво състояние или освирквана извън сцената – е неприятна перспектива за феновете.

Представянето на реални моменти от живота ѝ може да премине тънката граница между автентичността и грубата пародия, като последният сезон на “Корната” (The Crown) е отличен пример, коментира авторът на BBC Мириам Баланеску.

Шоуто беше критикувано, че "дава на зрителите точно това, от което никой не се нуждае: повече от Даяна и Доди, Чарлз и Камила, Уил и Кейт.” Всички те са фигури, любими на таблоидите, пише Баланеску.

Феновете са обезпокоени, че Back to Black ще продължи да засилва този цикъл на злоупотреба и експлоатация, задвижен от медиите. Както Ройзин О'Конър пише в The Independent:

„Като се има предвид подобната на лешояд ефективност, с която животът ѝ беше превзет, е почти невъзможно да се измисли искрена причина да се направи филм за Уайнхаус – поне не такава, която да не е мотивиран от алчност."

The first teaser trailer for Back to Black has dropped. How do you feel about the upcoming Amy Winehouse biopic?

Watch the full trailer here - https://t.co/9KFeeXeJjQ pic.twitter.com/WQCgVs5AP2