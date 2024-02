Адам Сандлър ще получи приза "Икона на публиката" на наградите People's Choice Awards

А ктьорът Адам Сандлър ще бъде почетен с приза "Икона на публиката" на предстоящите награди "Изборът на публиката" (People's Choice), съобщи ЮПИ.

От 1990 г. до 1995 г. Сандлър е част от актьорския състав на популярното комедийно шоу "На живо в събота вечер", в което изгражда оригинални персонажи като Оперния човек.

През 1995 г. на екран излиза първият му комедиен филм "Били Медисън".

Наградата "Икона на публиката" е признание както за комедийния талант, който Адам Сандлър демонстрира във филми като "Били Медисън", "Щастливият Гилмор", "Сватбеният певец", "Баща-мечта", "Мистър Дийдс", така и за работата му над драми като "Нешлифовани диаманти", "Баскетболна звезда" и предстоящия "Астронавт".

По-рано беше оповестено, че певецът, композитор, актьор и носител на "Грами" Лени Кравиц ще получи отличието "Музикална икона" на наградите "Изборът на публиката".

