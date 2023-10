Наблюдаваха сблъсък между два ледени гиганта, който ще роди нова планета

М ощен сблъсък между два ледени гиганта беше регистриран от любител астроном.

Две екзопланети (планети, които обикалят около звезда извън Слънчевата система) на 1800 светлинни години от Земята, са се разбили около подобна на Слънцето звезда. Явлението е предизвикало пламъци и струи прах.

Астрономът описва видяното, като яркото топлинно сияние.

По думите му сблъсъкът се е случил около звездата, за която екип от международни учени твърди, че избледнява.

Регистрираните данни за звездата показват, че яркостта ѝ се е пременяла поетапно в продължение на три години.

The star ASASSN-21qj dimmed for about 500 days. Astronomers think its light was blocked by a huge debris cloud from two shattered planets.

Artist's interpretation of the event below.

