Скафандрите на астронавтите от лунната мисия на НАСА ще са "Прада"

И талианската модна къща "Прада" ще участва в разработката на скафандрите за лунната мисия на НАСА "Артемис 3" ("Артемида 3"), планирана за 2025 г., предаде АНСА.

In the first partnership between an Italian luxury fashion house and a commercial space company, Prada’s engineers are working alongside @Axiom_Space to help design spacesuits for NASA’s Artemis III lunar mission planned for 2025. https://t.co/iYHo6Rd1ts. #Prada #AxEMU pic.twitter.com/TmkGIo5RoH