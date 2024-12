Мъж откри рядък метеорит, мислейки го за злато

П рез 2015 г. Дейвид Хоул прави проучване в регионалния парк Мериборо близо до Мелбърн, Австралия.

Въоръжен с металотърсач, той открива нещо необичайно - много тежък, червеникав камък, лежащ в жълта глина.

Той я занесъл вкъщи и опитал всичко, за да я отвори, сигурен, че в камъка има самородно злато - в края на краищата Мерибъро се намира в района на Златните полета, където през XIX век австралийската златна треска достига своя връх.

За да отвори находката си, Хоул опитал да използва трион за рязане на камъни, ъглошлайф, бормашина, дори я залял с киселина. Но дори чукът не успява да направи пукнатина. Това е така, защото това, което се опитва да отвори толкова упорито, не е самородно злато.

Както открива години по-късно, това е бил рядък метеорит.

„Имаше този скулптурен, вдлъбнат вид. Това се образува, когато преминават през атмосферата, те се топят отвън и атмосферата ги извайва“, казва геологът от Музея на Мелбърн Дермот Хенри пред The Sydney Morning Herald през 2019 г.

Не успявайки да отвори „скалата“, но все още заинтригуван, Хоул отнася самородния камък в музея на Мелбърн за идентификация.

„Разглеждал съм много скали, които хората смятат за метеорити“, казва Хенри пред Channel 10 News.

Всъщност след 37 години работа в музея и изследване на хиляди скали Хенри казва, че само два от тях са се оказали истински метеорити.

Този е един от тях.

„Ако видите подобна скала на Земята и я вдигнете, тя не би трябвало да е толкова тежка“, обяснява геологът от музея в Мелбърн Бил Бърч пред The Sydney Morning Herald.

Изследователите публикуват научна статия, в която описват метеорита на възраст 4,6 милиарда години, който наричат Мериборо по името на града, близо до който е намерен.

Той тежи огромните 17 килограма (37,5 фунта) и след като с помощта на диамантен трион отрязват малко парче, изследователите откриват, че съставът му е с висок процент желязо, което го прави обикновен хондрит H5.

След като се отвори, можете да видите и малките кристализирани капчици метални минерали в него, наречени хондрули.

„Метеоритите са най-евтината форма на изследване на космоса. Те ни пренасят назад във времето, като ни дават сведения за възрастта, формирането и химическия състав на нашата Слънчева система (включително Земята)“, казва Хенри.

„Някои от тях позволяват да се надникне в дълбоките недра на нашата планета. В някои метеорити има „звезден прах“, по-стар дори от нашата Слънчева система, който ни показва как звездите се формират и еволюират, за да създадат елементите от периодичната таблица.

„Други редки метеорити съдържат органични молекули като аминокиселини; градивните елементи на живота.“

