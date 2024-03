Открит и отново изгубен: Сахара пази най-големия метеорит, намиран на Земята

Т върди се, че в Сахара съществува метеорит, който би накарал всички останали метеорити да изглеждат като малки камъчета. Обектът е с размерите на небостъргач и е регистриран през 1916 г. от западни наблюдатели, но след това изчезва безследно. Сега учени от Обединеното кралство са се заели да разгадаят загадката с помощта на радарни данни и модели на релефа.

Историята звучи като от приключенията на младия Индиана Джоунс. През 1916 г. френският консулски служител Гастон Рипърт, намиращ се в Мавритания (тогава под френски контрол), съобщава на колегите си, че е станал свидетел на огромен метеорит в пустинята край град Чингуети. След като уж подслушал разговор между водачи на камили, разкриващи за мистериозен "желязна планина", Риперт предприел нощна мисия с местен вожд, който според преводите или му забранил да носи компас, или му завързал очите. По-късно вождът е отровен.

