Учените с нова теория: Животът на Земята е долетял върху метеорит

М ного преди космическа скала да доведе до смъртта на динозаврите, по-малки нейни двойници донесли на света нужните за живот материали. През 60-те години на миналия век било открито, че метеоритите съдържат някои, но не всички, нуклеобазите, от които са се образували ДНК и РНК. Сега откриването на липсващите нуклеобази в метеоритите затвърждава тезата, че химията, необходима, за да се създаде живот идва от небето.

В ранният си период Земята била много враждебно място, достатъчно горещо на моменти, за да разкъса молекулите, необходими за създаване на живот. Това повдига очевидния въпрос – откъде са дошли тези молекули, когато на планетата възникнали подходящите за живот условия, а астероидите и кометите са очевидния отговор.

Идеята получила известна подкрепа, когато гуанин, аденин и урацил - всички нуклеобази, които помагат за образуването на нуклеиновите киселини, включително ДНК и РНК - били открити в метеорити заедно с пет други нуклеобази. Тези химикали са необходими, но не са достатъчни, за да бъде създаден животът на Земята. Така че съобщението, че липсващите основни нуклеобази - цитозин и тимин, са открити в метеорити за първи път, запълва голяма празнина в хипотезата.

Намирането на цитозин и тимин в метеоритите не е изненада. Освен въпроса как биха могли да присъстват на Земята, когато е било необходимо, експериментите, моделиращи условията в космоса, предполагат, че и двете трябва да са се формирали там. Въпреки това неуспехът в намирането на тези решаващи молекули в космическите скали оставя мъчителния въпрос дали има нещо, което сме пропуснали.

Цитозинът и тиминът са класифицирани като пиримидинови нуклеобази, образувани от единичен шестчленен азотен пръстен. Такъв е обаче и урацилът, който преди това е бил открит в метеорити. Водещият автор, професор Ясухиро Оба от университета в Хокайдо и съавторите вече са открили и трите в метеоритите Мърчисън, Мъри и този в езерото Тагиш. Същите проби включват и структурни изомери (молекули с еднакви атоми, но подредени по различен начин) на пиримидиновите нуклеобази.

Всички три метеорита са избрани, защото са богати на въглерод и са събрани скоро след приземяването им. Метеоритът Мърчисън бил истинско съкровище за учените, тъй като преди това в него били открити 96 различни аминокиселини. И все пак въпреки интензивността на изследване, на която бил подложен метеоритът, цитозин и тимин не са били открити досега. Вероятно защото по-суровите методи за екстракция, използвани от предишни изследователи, са унищожили по-деликатните молекули.

Два фрагмента от метеорита Мърчисън произвеждат концентрации на нуклеобазите, които варират с фактор 10, което показва, че си струва да се продължи търсенето, дори първата проба да не е съдържала молекулите, които учените са търсили.

