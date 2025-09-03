Музеят на солта - съхранената магия на Поморие

„Всичко, което е далече от морето е провинция.“ – Ъ. Хемингуей

Колко истина има в думите на Хемингуей. Морето е красиво през всеки сезон и всеки негов облик носи определени емоции и преживявания. То има пречистваща сила, както в духовен, така и във физически смисъл.

Там, на брега на Черно море, на около 20 км от Бургас има едно красиво малко градче, което носи в себе си спокойствие, очарование и солена емоционалност – Поморие. Градът е известен морски курорт, най-вече благодарение на своята лечебна кал и солници. Тук от цял свят идват хора, за да лекуват различни болежки, защото научно е доказано, че Поморийската луга и сол имат благоприятен ефект върху различни органи и системи в човешкия организъм.

Източник: Елена Исаева/личен архив

Музеят на солта в Поморие е едно от най-уникалните културно-исторически и природни богатства на България и с гордост заема своето място сред стоте национални туристически обекта на страната. Разположен в непосредствена близост до брега на живописното Поморийско езеро, музеят съчетава в себе си история, традиция и жива демонстрация на древен занаят, практикуван в региона от хилядолетия.

Идея и откриване

Официалното откриване на музея се състои на 7 септември 2002 г., благодарение на финансовата подкрепа от Европейския съюз чрез програмата ФАР. Това е единственият специализиран музей на солта в Източна Европа, което го прави изключително ценен не само за България, но и за целия регион. Музеят се състои от две основни части: модерна експозиционна зала и 20 декара открити солници, където и до днес продължава добивът на сол по традиционна технология, датираща от Античността. Именно това придава на музея неговия автентичен характер — посетителите могат да наблюдават процеса на извличане на сол по същия начин, по който това е ставало преди стотици, дори хиляди години.

Източник: Елена Исаева/личен архив

В експозиционната зала се представят исторически, етнографски и технологични сведения за солодобива в региона. Посетителите могат да разгледат инструменти, съдове, снимки и архивни документи, както и модели, представящи процеса на производство на сол. Особено внимание се отделя на значението на солта през вековете — не само като хранителен продукт, но и като валутен еквивалент, стратегически ресурс и символ на благосъстояние.

Идеята за създаване на Музея на солта е резултат от дългогодишна изследователска дейност на Иван Шабанов — местен родолюбец, историк и краевед, известен още и като съосновател на необичайния, но също толкова интересен Музей на картофите в град Клисура. Благодарение на неговата отдаденост и визия, днес Поморие разполага с музей, който не само пази миналото, но и вдъхновява бъдещите поколения да се запознаят с една от най-старите професии в българските земи.

Музеят на солта не е просто туристическа атракция, а живо културно средище, което съчетава наука, история, природа и занаяти. Той е прекрасно място както за индивидуални посетители, така и за организирани групи, ученици и чуждестранни гости. Всяко лято тук се провеждат образователни програми, демонстрации и събития, посветени на традиционния солодобив и опазването на екологичното равновесие в района на Поморийското езеро — защитена природна територия с богато биоразнообразие.

Посещението на Музея на солта е незабравимо преживяване, което съчетава среща с природата, автентичната българска история и възможността да се потопите в магията на един занаят, оцелял през вековете.

Източник: Елена Исаева/личен архив

Експозиции и добив на сол

В откритите солници, които са неделима част от Музея на солта в Поморие, и до днес се добива сол по така наречената „древна анхиалска технология“. Тази традиция, според изследователи, води началото си още от V век и е живо свидетелство за хилядолетния занаят, практикуван по тези земи. Процесът включва извеждането на морска вода през специална система от канали и басейни, която започва от Черно море, преминава през Поморийското езеро и достига до малки, плитки солници. Там, под въздействието на слънцето и вятъра, водата постепенно се изпарява, оставяйки след себе си чисти кристали сол, които се събират внимателно, както в древността.

Посетителите на музея имат възможност да наблюдават отблизо този процес – от началната фаза на водоснабдяване до крайния етап на кристализация и събиране на солта. Атмосферата в солниците е автентична и вдъхновяваща, а една от най-интересните възстановки е на старинната теснолинейка, която в миналото е била използвана за превоз на добитата сол до складовете и пазара. Този детайл допълнително обогатява преживяването и пренася посетителя в епоха, когато солта е била не просто продукт, а стратегически ресурс с висока стойност.

В експозиционната зала на музея са подредени редица ценни артефакти, които разкриват богатата история на солодобива в региона. Сред тях се открояват снимки от началото на XX век, както и копия на архивни документи от периода XV–XIX век, свидетелстващи за производството, съхранението и търговията със сол. Изложени са традиционни инструменти, използвани от соларите – дървени колички, гребла, съдове за събиране и съхранение на солта, както и образци от самия продукт, добит по различни методи.

Съвременната презентация на експозицията включва и видеоматериали, които могат да се гледат на място. Те представят целия производствен процес чрез модерни аудиовизуални средства и правят преживяването още по-достъпно и образователно за посетителите от всички възрасти.

Поморийското езеро, край което се намира музеят, не е само фон на това уникално място, но и важен природен резерват. То е една от ключовите спирки по международния миграционен път на птиците – Виа Понтика. В района гнездят множество редки и защитени видове, сред които речни и гривести рибарки, саблеклюн и други. За да могат посетителите да се насладят на това биоразнообразие, в самите солници са монтирани специални камери, които позволяват наблюдение на птиците без да се нарушава естественото им поведение.

Музеят на солта в Поморие съчетава културно-историческо наследство с природозащитна мисия и предлага уникално преживяване, което събужда любопитството, обогатява знанията и оставя трайна емоционална следа. Определено си заслужава да се посети, докато сте на морска почивка в града. Ако искате още история и факти посетете и Историческия музей в града, както и Античната куполна гробница, която се намира съвсем близо до Поморие.

Още от автора:

Магичната красота на Царска Бистрица

Шумерите: Цивилизацията, която даде старт на човешката история

Между невинност и съблазън: Жената в света на Ботичели

Махала Баба Стана - историята на една чудна местност, която остава скрита за мнозина

Тайните на Античната куполна гробница край Поморие, в която времето е спряло

30 интересни факта за Райна Княгиня

Рилската света обител в 30 уникални факта

Какво трябва да знаем за една от най-страшните природни стихии – земетресенията

Земята отвътре – какво се крие под земната повърхност – интересни факти и теории

Тъмната страна на Луната – факти и спекулации около земния спътник

Образователни постижения през Възраждането – кое е най-значимото и защо?

Назад към корените ни: Кои са най-чудатите факти за българските владетели

Уникалната и странна съдба на църквата "Света София" в столицата

Тайните на ароматерапията и как да я използваме ефективно в нашето ежедневие

Мистериите по българските земи – какво знаем за древния град Хераклея Синтика

Днес знаем цената на всичко, но не и истинската стойност на важните неща

30 невероятни факта за ацтеките

Какво се крие зад фамилията Рокфелер?

Проверете знанията си: 50 географски факта за България

„Аз съм държавата“: Лудостта на Краля Слънце и „позлатената клетка“ Версай

Електронната мъгла, буря и извънземни: Какво се крие зад легендата на Бермудския триъгълник?

Кои са най-известните учени на всички времена и какви мистерии се крият зад тях?

Най-мистериозните места в България

50 невероятни факта за историята и културата на Япония

Най-интересните теории за Светия граал

Легенди и интересни истории, свързани с българските върхове

3 от най-мистериозните места в България

3 от най-мистериозните места в света

Най-интригуващите факти за Космоса

Копривщица: Градът, който носи духа, бита и културата на миналите времена

Кой е крал Артур и кои са най-популярните легенди за него?

Кои са най-интересните и мистериозни тайни общества?

Известни символи в световната история и тяхното тълкувание

5 неща, които психически стабилните хора НЕ правят

Село Чавдар през древността и античната епоха – една неразказана история

Предизвикателен, но уникален: Защо периодът на бременност е толкова специален

Какви тайни крие човешкото тяло – интересни факти

Вярвате ли в духове: Мит или реалност са призраците

Египетски мистерии: Завладяващите митове на древната цивилизация

Лайката: Защо е толкова полезна и какви са нейните приложения

Кои са най-популярните легенди, свързани с Пирин планина

Кой е Волтер и какво се крие зад философската му същност?​