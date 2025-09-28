Любопитно

Противоречивият Мути Мутиев отпадна от Big Brother

В Къщата влиза 16-и съквартирант - юристът Валентин Котов

28 септември 2025, 07:11
Противоречивият Мути Мутиев отпадна от Big Brother
Източник: NOVA

К онсервативният бивш поп фолк певец Мути Мутиев напусна Къщата на Big Brother, след като получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA. Първият отпаднал съквартирант от сезон 2025 беше един от най-противоречивите участници и многократно нападна ексцентричния дизайнер Цецо заради неговата сексуалност. Той дори получи предупреждение от Big Brother заради тежките си думи.

Най-висока подкрепа от зрителите завоюва младата студентка по фармация Мина Стоянова. С всичко, което показа от личността си през първите дни в социалния експеримент, тя получи 74% от вота. Тираджията Калин Борисов беше спасен служебно от неговия най-близък човек в Къщата - 20-годшиния Давид Бет.

Източник: NOVA

Big Brother поднесе поредна изненада за зрителите. В Къщата влезе нов 16-и съквартирант. Това е юристът Валентин Котов, който ще обитава тайната стая. През следващата седмица той ще има специална мисия  - да комуникира със съквартирантите по специфичен начин с името “Десислава”. Каквa точно е тайната мисия - ще разберем в дейли епизода на Big Brother във вторник.

Източник: NOVA

Изгоненият Мути ще бъде гост в новия епизод на подкаста “Голямата Сестра”, който ще бъде наличен в неделя в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Противоречивият съквартирант ще отговори на всички горещи въпроси на водещата Елена Сергова. Крие ли нещо Мути и смята ли, че поведението му в Къщата е било прекалено?

Гледайте Big Brother от вторник до петък от 22:00 ч. по NOVA и лайв излъчването от 21:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Биг Брадър Мути Мутиев Изгонване Нов съквартирант Мина Стоянова Подкаст Голямата сестра Риалити шоу Сезон 2025 NOVA Противоречия
Последвайте ни

По темата

Легендата Цветана Божурина за финала на Световното по волейбол: България може да надделее над Италия и да спечели златото

Легендата Цветана Божурина за финала на Световното по волейбол: България може да надделее над Италия и да спечели златото

Камера на Tesla улови „призраци“ пред гробище

Камера на Tesla улови „призраци“ пред гробище

Не забравяйте чадъра! Дъждовно и облачно време ни очаква в неделя

Не забравяйте чадъра! Дъждовно и облачно време ни очаква в неделя

"Нашествие от млади мъже": Как Фараж печели британците

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Car Speed Show дава на народа шоу

Car Speed Show дава на народа шоу

carmarket.bg
Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак
Ексклузивно

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Преди 13 часа
Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика
Ексклузивно

Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика

Преди 12 часа
Вили Лилков:
Ексклузивно

Вили Лилков: "Топлофикация София" е в тежка криза

Преди 12 часа
Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
Ексклузивно

Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС

Преди 11 часа

Виц на деня

– Тате, защо си се оженил за мама? – И аз се чудя, сине… ама баба ти така настояваше!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Чехия се готви за сблъсък с ЕС?</p>

Една седмица преди изборите в Чехия - страната се готви за сблъсък с ЕС?

Свят Преди 26 минути

Чехите ще изберат 200 депутати за четиригодишен мандат в долната камара на парламента

България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

България Преди 48 минути

То се провежда във Филипините

Наводнения в Аризона: Жертви и изчезнали след бедствието, градът е неузнаваем

Наводнения в Аризона: Жертви и изчезнали след бедствието, градът е неузнаваем

Свят Преди 1 час

Спасители са търсили изчезналите хора цяла нощ

Пророк Варух: Възвестявал Божията воля, предсказал идването на Спасителя

Пророк Варух: Възвестявал Божията воля, предсказал идването на Спасителя

Любопитно Преди 1 час

В Библията е запазена книга с неговите пророчества

Какво е "лицето на бегача" и как да се лекува според експерти

Какво е "лицето на бегача" и как да се лекува според експерти

Любопитно Преди 2 часа

Може ли бягането да състари лицето ви?

Кой и как вербува граждани на Казахстан за войната в Украйна

Кой и как вербува граждани на Казахстан за войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

И Русия, и Украйна вербуват казахстанци за участие във войната, сочи разследване на журналисти от Казахстан

Масов протест в Берлин с призив за край на войната в Газа

Масов протест в Берлин с призив за край на войната в Газа

Свят Преди 10 часа

Германия все още отказва да наложи санкции срещу Израел и не е готова да признае Палестинска държава, за разлика от редица други западни съюзници

Хиляди останаха без ток в Запорожие след руски атаки с дронове

Хиляди останаха без ток в Запорожие след руски атаки с дронове

Свят Преди 10 часа

Разрушения има и в района около автогарата, която вече беше ударена на 10 август с управляеми бомби

Тръмп разреши разполагането на войски в Портланд и съоръжения на ICE

Тръмп разреши разполагането на войски в Портланд и съоръжения на ICE

Свят Преди 11 часа

Също така разрешавам „пълна сила“, ако е необходимо, добави американският президент

Истината за кофеина и страшните сънища

Истината за кофеина и страшните сънища

Любопитно Преди 12 часа

За работещите на смени, особено за тези, които работят през нощта, кофеинът често е начин за справяне с умората

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се появиха заедно на седмицата на модата в Милано

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се появиха заедно на седмицата на модата в Милано

Любопитно Преди 13 часа

Точно в този град преди доста години Димитров бе забелязан да ходи след Мария Шарапова

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

България Преди 14 часа

Пътниците са преместени в друг влак и са продължили пътя си

,

Норвегия също разследва възможни прелитания на дронове над най-голямата си военна база

Свят Преди 14 часа

След няколко дни в датската столица ще се състои европейска среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители

Познават ли бабите в Северозапада еврото сред другите валути

Познават ли бабите в Северозапада еврото сред другите валути

България Преди 14 часа

Националният осигурителен институт вече провежда разяснителна кампания

,

"Лъвовете": Кои са мъжете, извели България до световния финал

България Преди 15 часа

България, известна с богатата си волейболна история, отново е на картата на световния волейбол

Аферата "Епстийн": Мъск и принц Андрю са в документите по делото

Аферата "Епстийн": Мъск и принц Андрю са в документите по делото

Свят Преди 16 часа

Това стана ясно, след като американски конгресмени от Демократическата партия публикуваха нова порция от тях

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Циклони дават надежда за дъжд

sinoptik.bg
1

Какви тайни крие Свещарската тракийската гробница

sinoptik.bg

Какво ще се случи с тялото ви, ако ядете сирене всеки ден

Edna.bg

Ето по кое време е правилно да пиете кафе

Edna.bg

Стоилов разкри къде трябва да се подобри Гьозтепе

Gong.bg

Кръгът в Mr Bit Втора лига продължава с нови две интересни срещи

Gong.bg

България излиза срещу Италия за историческо злато на Световното по волейбол

Nova.bg

Защо изборите в Молдова са важни за цяла Европа

Nova.bg