70% от метеоритите, които се удрят в Земята, изглежда имат общ произход

Т ри нови изследвания разкриха общия произход на повечето метеорити, които попадат на Земята, свързвайки ги със сблъсъци в сравнително близкото минало.

Метеоритите - скали, които падат на Земята от космоса, са "обстрелвали" нашата планета от раждането й преди около 4,5 милиарда години до днес, като често са причинявали незначителни щети, но понякога са предизвиквали катаклизми. Откъде обаче точно идват тези космически скали? Нови изследвания дават отговор на този въпрос, предаде Ройтерс.

Изучавайки състава на падналите през годините метеорити и на астероидите, населяващи Слънчевата система, астрономи са установили, че около 70% от известните удари на метеорити идват само от три групи астероиди, намиращи се в Главния астероиден пояс между Марс и Юпитер.

Досега само около 6% от метеоритите са били проследени до техния източник. Това са метеорити, които идват от Веста ( вторият по големина астероид в Слънчевата система), Луната и Марс и са известни като ахондрити.

