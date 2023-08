Някои метеорити са мистериозно магнитни и най-накрая знаем защо

Е дно от поразителните неща за железните метеорити е, че те често са магнитни. Магнетизмът не е силен, но съдържа информация за техния произход.

Ето защо астрономите обезсърчават ловците на метеорити да използват магнити, за да разграничат метеоритите от заобикалящата ги скала, тъй като ръчните магнити могат да изтрият магнитната история на метеорита, която съдържа е важни научни данни.

Some Meteorites Are Mysteriously Magnetic, And We Finally Know Why https://t.co/4IKXR8D5Y1

Магнитните метеорити възникват, защото се образуват при наличието на магнитно поле. Железните зърна в метеорита са подредени по протежение на външното магнитно поле, което придава на метеорита собствен магнетизъм.

Например марсианският метеорит, известен като Black Beauty, е придобил магнетизма си от силното магнитно поле на младия Марс.

Някои метеорити са магнитни, но не би трябвало да се образуват в силно магнитно поле. Железните метеорити обикновено се категоризират по химичен състав, като съотношението на никел към желязо.

Знае се, че един тип метеорити, известни като IVA, са изградени от фрагменти от по-малки астероиди. Малките астероиди нямат силни магнитни полета, така че IVA метеоритите не би трябвало да са магнитни, но много от тях са. Има ново проучване, което показва как това е възможно.

Do you know how some rocks from space have magnetic fields that seem impossible to explain? Find out how: https://t.co/opuuo8epZb#space #science #meteorites #asteroids #dynamo #magnetism #collision #simulation #research #discovery pic.twitter.com/kIC2nycj1p