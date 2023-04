"Много голяма сума": Уилям получи обезщетение заради хакнат телефон

Б ританският принц Уилям уреди иск за хакване на телефона срещу британския вестникарски клон на Рупърт Мърдок през 2020 г. за „много голяма сума“ след сключена тайна сделка с Бъкингамския дворец, заявиха адвокатите на брата на принц Хари в съдебни документи.

Prince Harry Vs The Sun is ongoing.



According to Harry's lawyers, Prince William settled a phone- hacking claim against Rupert Murdoch for 'VERY LARGE SUM' as part of a SECRET settlement.#PrinceHarryVsTheSun pic.twitter.com/dxSYBuucJJ — Alexis 🎖️MNOSL (@ArchewellBaby) April 25, 2023

Хари, по-малкият брат на крал Чарлз, съди News Group Newspapers (NGN) във Върховния съд в Лондон за множество незаконни действия, за които се твърди, че са извършени от името на Sun и вече несъществуващи таблоиди News of the World от средата на 90-те до 2016 г.

Той обвинява служителите на вестниците в хакване на телефона и получаване на лична информация за него чрез измама, включително получаване на номера на социалната осигуровка на жена му Меган.

Prince William secretly settled phone-hacking claim against owners of The Sun newspaper, court told https://t.co/yQ5MJhWNvX — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 25, 2023

NGN, която изплати милиони, след като редица журналисти в News of the World бяха вкарани в затвора за хакване на телефони, иска искът му да бъде отхвърлен с аргумента, че е трябвало да го подаде по-рано.Освен това те отричат някой от The Sun да е участвал в каквато и да е незаконна дейност.

В изявление от негово име правният екип на Хари каза, че е била договорена сделка между NGN и „институцията“ – Бъкингамския дворец – за задържане на всякакви искове, докато не бъдат уредени други висящи съдебни спорове за хакване на телефони.

„Важно е да се има предвид, че в отговор на тази оферта от страна на NGN за предотвратяване на исковете му в съда, ищецът трябваше да оповести публично подробностите на това тайно споразумение, както и факта, че брат му, Негово кралско височество , принц Уилям, наскоро уреди иска си срещу NGN зад кулисите“, се казва в документа.

В него се казва, че NGN са се уредили с Уилям „за много голяма сума пари през 2020 г.“.

Документът цитира свидетелско изявление на Хари, в което принцът казва, че сделката е била сключена, за да се „избегне ситуацията, при която член на кралското семейство ще трябва да седи на свидетелската скамейка и да разказва конкретни подробности за личните и силно чувствителни гласови съобщения, които са имали беше засечен“.

"Prince William secretly settled phone-hacking claim against Murdoch group, court documents say"



"Prince William settled a phone-hacking claim against Rupert Murdoch's UK newspaper arm in 2020 for a "very large sum", lawyers for Prince Harry say."https://t.co/JujeSc3WK9 — Rum Corp Rules (@CourtRum) April 25, 2023

Хари каза, че Бъкингамският дворец "иска да избегне на всяка цена" щетите по репутацията, причинени от публикуването през 90-те години на подробности от "интимен телефонен разговор" между Чарлз и сегашната кралица-консорт Камила, когато баща му все още е бил женен за майка му принцеса Даяна .

Като част от хронологията, описваща размяната на писма между двореца и NGN, в документа се казва, че бабата на Хари, покойната кралица Елизабет, е участвала в дискусии и през 2017 г. е дала разрешение той да продължи делото си.