Кралица Елизабет II е искала принц Уилям да служи в Афганистан

Б ританската кралица Елизабет II е искала внукът ѝ принц Уилям да служи в Афганистан, както е направил брат му принц Хари.

Според изданието покойната кралица е обсъдила решението си с бившия началник на Генералния щаб на въоръжените сили генерал Майкъл "Майк" Джексън (2003-2006). Генералът е разкрил подробности от разговора си с Нейно Величество на снимачната площадка на новия сезон на британския сериал "Короната", чието излъчване ще стартира на 20 април.

