Принц и принцеса в кухнята: Уилям и Кейт готвят в индийски ресторант

Б ританският принц Уилям помогна на индийски ресторант по време на кралско посещение в четвъртък, като резервира маса за клиент, обадил се по телефона, предаде Ройтерс.

Наследникът на британския престол и съпругата му Кейт посетиха семейно заведение по време на визита в Бирмингам. Тогава той прие обаждане от клиент, поискал да запази маса за двама души.

"На чие име?" да е резервацията, попитал принцът, приключвайки разговора, но без да разкрива своята самоличност. "Ще се видим в 14:15".

Prince William takes a phone booking for a table at an Indian restaurant in Birmingham. pic.twitter.com/WnOMKBkYLH