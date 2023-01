Måneskin завладяха света, а 2023 ще бъде още по-успешна за тях

С лед изключително успешната 2021 г., в която италианската рок банда Måneskin победи едновременно на фестивала в Сан Ремо и на „Евровизия”, изминалата 2022 г. бе годината, в която Дамиано Давид, Виктория Де Анджелис, Етан Торкио и Томас Раджи се утвърдиха като неизменно присъствие на музикалната сцена.

През изминалите 12 месеца групата имаше концертни изяви в Европа, в САЩ, Мексико и Япония, участва в американските музикални фестивали „Лолапалуза” в Чикаго, „Коачела” в Калифорния и „Глобал ситизън” в Ню Йорк. Музикалната банда се върна и като почетен гост на сцените на феста в Сан Ремо и на „Евровизия” в Торино. А на 9 юли Måneskin буквално взриви Рим с двучасов зрелищен концерт на античния хиподрум „Циркус Максимус”, на който присъстваха 70 000 зрители, сред които и американската кинодива Аджелина Джоли и дъщеря ѝ Шайло.

Северноамериканският етап от турнето на Måneskin, озаглавено „Loud Kids Tour” (в превод: „Турнето на шумните деца”) бе едно от най-успешните през 2022 г. То стартира от Сиатъл през октомври и приключи в средата на декември в Лас Вегас, като билетите за него се разграбваха часове, след като бяха пуснати в продажби, а опашките за влизане в концертните зали бяха огромни.

Изминалата 2022 г. беше и богата на номинации и музикални награди за Måneskin.

Групата спечели призът „Изборът на публиката” за най-добра група на годината, видеомузикалната награда на MTV за най-добро алтернативно рок видео за „I Wanna Be Your Slave”, Американската музикална награда в категорията за най-любима рок песен за кавъра им на класиката на „Фор Сийзънс” - „Beggin”, а края на ноември беше номинирана и за „Грами” в категорията за най-добър нов изпълнител, като отличията ще се връчват на 5 февруари. Единствените статуетки, които се изплъзнаха на Дамяно Давид и компания през 2022 г., бяха Европейските музикални награди на MTV. Там Måneskin беше номинирана в две категории – за най-добра рок група и за най-добра италианска рок група, но отличията на церемонията в Дюселдорф бяха спечелени съответно от „Мюз ” и от „Пингуини Татичи Нуклеари”.

Изпълнителите от Måneskin бяха и звезди на червения килим на кинофестивала в Кан, където бе и премиерата на биографичната продукция за Елвис Пресли на Баз Лурман, в саундтрака на която те участват с нова трактовка на хита на Краля на рока „If I Can Dream”.

Откъм концертни изяви настоящата 2023 г. се очертава също толкова успешна за Måneskin. Предстоят нови етапи в Европа от „Турнето на шумните деца”, като билетите за някои от концертите отново се разграбиха като топъл хляб и групата трябваше да обяви и допълнителни дати за спектаклите си на Олимпийския стадион в Рим и на стадиона „Сан Сиро” в Милано през юли.

През ноември бандата обяви, че на 20 януари ще се появи третият ѝ студиен албум, озаглавен „Rush!”, по който е работено в Лос Анджелис, Япония и Италия. Групата казва, че се е вдъхновила за него от „Рейдиохед”, но анализатори говорят и за вдъхновяване от стила на „Бон Джоуви” и „Аеросмит”.

We spent the last few months on the road for our first North American tour. It was INSANE! We can’t wait to go back 💘 Until then, hope you enjoy the present we prepared especially for you as much as we did! Happy New Year, folks! 💋 https://t.co/ksIHAetcbe pic.twitter.com/X2kEuLQ7Jo