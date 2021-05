Това видео предизвика скандал около "Евровизия"

П евецът от италианската група "Манескин", спечелила конкурса "Евровизия 2021", не е взимал наркотици, и това личи от теста му, който се оказа отрицателен, съобщи Франс прес.

Агенцията цитира организаторите на надпреварата - Европейския съюз за радио и телевизия.

"Никаква консумация на дрога не е имало в зелената стая на конкурса в Ротердам и с това ние считаме, че случаят е приключил", се казва в комюнике на организаторите.

Италианският певец Дамиано Давид се съгласи доброволно да се подложи на тест за наркотици след излъчването на видеозапис, в който се вижда как той се навежда и докосва с носа си масата в зелената стая, където музикантите очакват резултатите от своето изпълнение. Мнозина си помислиха тогава, че става дума за вдишване на кокаин.

Дамиано Давид отрече да е взимал наркотик по време на пресконференция. По неговите думи той се навел да издуха отломките от счупена чаша на масата.

Imagine if Italy is disqualified as I’m certain I saw one snorting drugs on camera! #Eurovision #Italy #maneskin pic.twitter.com/OAa6WCR2gP