Счупи собствения си рекорд: Тейлър Суифт с нови 6 отличия

С уперзвездата Тейлър Суифт спечели всичките шест награди, за които се бореше в неделя, на провелите се Американските музикални награди в Лос Анджелис, включително наградата за изпълнител на годината, пише Ройтерс.

Новите признания на Американските музикални награди увеличиха общия брой на статуетките на Суифт до 40, счупвайки нейния собствен рекорд за най-много победи на най-голямата церемония по награждаване, гласувана от феновете.

Изпълнителката на "Anti-Hero" каза, че подкрепата на феновете през последните години я е насърчила да пише повече музика, което я прави по-щастлива.

„Имам феновете, на които да благодаря по същество за моето щастие“, каза Суифт пред аплодиращата тълпа на церемонията в Лос Анджелис.

32-годишната певица издаде четири албума през последните три години. Песни от най-новия ѝ албум "Midnights" заеха всички топ 10 места в класацията за сингли на Billboard.

Други отличия за Суифт в неделя включваха любим поп албум, кънтри албум и видеоклип към нейния презапис на "Red" от 2012 г.

За изпълнител на годината Суифт триумфира над страхотни имена, включително Бионсе, Хари Стайлс, The Weeknd, Дрейк, Адел и Bad Bunny.

Поп певицата Пинк откри шоуто, танцувайки и пеейки на ролкови кънки на жизнерадостната си песен „Never Gonna Not Dance Again“.

По-късно на церемонията тя изпълни "Hopelessly Devoted to You" в знак на почит към Оливия Нютън-Джон,която почина през август.

Музикантът Лайънъл Ричи, известен с "All Night Long" и други хитове от 80-те години на миналия век, си тръгна с наградата за икона на Американските музикални награди.

Доув Камерън, бивша актриса от Disney Channel, която тази година достигна класациите на Billboard с поп сингъла „Boyfriend“, беше обявена за най-добър нов изпълнител.

Сред останалите призьори се наредиха Бионсе (предпочитана ритъм енд блус изпълнителка и предпочитан ритъм енд блус албум за "Renaissance"), Крис Браун (предпочитан ритъм енд блус изпълнител), Кендрик Ламар (предпочитан хип-хоп изпълнител и предпочитан хип-хоп албум за "Mr. Morale & The Big Steppers", Ники Минаж (предпочитана хип-хоп изпълнителка), Морган Уолън (предпочитан кънтри изпълнител и предпочитана кънтри песен за "Wasted on You"), Хари Стайлс (предпочитан поп изпълнител и предпочитана поп песен за "As it Was"), Би Ти Ес (предпочитан Кей-поп изпълнител и предпочитан дует или група), Машин Гън Кели (предпочитан рок изпълнител), "Манескин" (предпочитана рок песен за "Beggin'"), Фючър (предпочитана хип-хоп песен за "Wait For U"),

Комикът и водещ Уейн Брейди рапира в своя монолог в началото на шоуто и се пошегува, казвайки „Тази вечер никой не получава шамари“, припомняйки прословутата атака на Уил Смит срещу Крис Рок на Оскарите.