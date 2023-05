Чудовището Тъли: Мистичното животно, което учените все още не могат да класифицират

К ласификацията на чудновато морско създание, бродило из моретата преди много векове, обърква учените, тъй като има белези както на гръбначно животно, така и на безгръбначно.

Преди много векове морско животно с характеристики, подобни на хибрид на пиявица, охлюв и сепия, бродило из моретата. Фосилът му е открит след милиони години и е кръстен на човека, който го е открил. Така се създало сегашното му прозвище „чудовището Тъли“.

Чудовището Тъли, известно още като Тълимонструм, е идентифицирано за първи път през 1958 г. от Франсис Тъли, колекционер на вкаменелости. Тъли се натъкнал на екземпляра във вкаменелостите на Мейзън Крийк, разположени в Илинойс. Фосилът, който Тъли открил, датира отпреди 307 милиона години.

Tullimonstrum, colloquially known as the Tully monster, lived about 300 million years ago. It was so strange that despite having thousands of fossils (only found in one site in the world), we don’t know whether it was a vertebrate or an invertebrate https://t.co/NLimF8P9nd pic.twitter.com/dmQpz3Vk3F — Massimo (@Rainmaker1973) June 25, 2022

Чудовището Тъли има структура на тялото, подобна на тази на охлюва. Има две подобни на стъбла издатини в средата на тялото, за които се смята, че са очите му, наподобяващи тези на охлюва. Но вместо уста има дълъг и тънък придатък с нокът в края, който изглежда има зъби.

Необичайните характеристики на чудовището Тъли представляват предизвикателство за класификацията, тъй като то не може да бъде окончателно идентифицирано като гръбначно или безгръбначно. За да изясним, гръбначно животно е това, което притежава гръбначен стълб, като бозайниците, рибите, птиците и влечугите. За разлика от тях безгръбначните нямат гръбначен стълб и примерите включват насекоми, октоподи и ракообразни.

#FossilFriday w/ Tullimonstrum gregarium a soft bodied creature from the Pennsylvanian. Found in the Mazon Creek fossil beds of IL. Due to the bizarre anatomy, this organism has been assigned to many groups since it was first discovered.



What do you think the Tully Monster was? pic.twitter.com/y6HiPVnDui — Time Scavengers (@TimeScavengers) March 22, 2019

През 2016 г. екип от изследователи заявява, че успешно е класифицирал чудовището Тъли след провеждане на задълбочено проучване. Според техните открития съществото е идентифицирано като гръбначно въз основа на различни характеристики, наблюдавани във физическата му структура. Изследователите внимателно изследвали вкаменелостта и идентифицирали нотохорда в чудовището Тъли, което ги накарало да заключат, че това наистина е гръбначно.

Нотохордата е гъвкава прътовидна структура, която се простира по цялата дължина на тялото. Въпреки че не е класифициран като гръбначен мозък, той служи като предшественик на гръбначния мозък. Наличието на хорда в чудовището Тъли накарало учените да заключат, че то е най-подходящо да се класифицира като гръбначно. Те го сравняват с миногите, които принадлежат към същата група.

В допълнение изследването анализирало и пигментните гранули, наречени меланозоми, присъстващи в очите на чудовището Тъли. Учените отбелязват, че размерът и формата на тези гранули много приличат на тези, открити в очите на други гръбначни животни, предоставяйки допълнителни доказателства за класифицирането на чудовището Тъли като гръбначно.

Първоначално проучването от 2016 г. е широко прието като най-убедителната класификация на чудовището Тъли, която учените са успели да постигнат. По-скорошно проучване обаче оспорва констатациите от изследването от 2016 г., разпалвайки отново дебата около истинската класификация на чудовището Тъли в научната общност.

По-скорошното проучване по подобен начин изследва меланозомите в окото на чудовището, използвайки напреднала технология под формата на светлинен източник на синхротронно лъчение, за да получи по-подробен анализ на техния химически състав.

Yet another paper on the Tully monster, this time using laser scans to study its anatomy, concludes that it is possibly a non-vertebrate chordate or a protostome invertebrate. pic.twitter.com/bQpv0JcXJv — Tyler Greenfield (@TylerGreenfieId) April 17, 2023

Изследователите подложили проби от вкаменелости на чудовището Тъли, както и от днешни гръбначни и безгръбначни животни, на интензивни изблици на радиация от ускорителя на частици, което им позволило да идентифицират отделните химически елементи, присъстващи във всяка проба, въз основа на техните уникални рентгенови сигнатури .

Резултатите от по-скорошното проучване поставят под съмнение предишната класификация на чудовището Тъли като гръбначно, но то не го класифицира окончателно и като безгръбначно. В резултат на това учените се оказват отново в началната точка по отношение на класифицирането на чудовището Тъли, а мистерията около истинската му природа остава неразрешена.