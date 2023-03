Чудовище в езерото Йейл: Това ли е новият Лох Нес

В сички сме чували историите за митичното създание Лох Нес, спотайващо се в едноименното езеро. Но това ли е единственото чудовище, което се спотайва из дълбините. Оказва се, че езерото Йейл също има свое чудовище, с което да се похвали. Местните го наричат Гигантския Клод.

През юни 2017 година каякари във Вашингтон се натъкнали на странно явление в езерото Йейл. Докато плавали забелязали подводно изригване. По-задълбоченото изследване на явлението поражда въпроси.

Езерото Йейл е свързано с река Колумбия, за която от години се носят слухове, че е дом на огромно змиеподобно същество, пише ancient-origins.net.

