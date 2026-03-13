Мистериозните светилища и гробници на България

Б ългария изобилства от интересни места, мистериозни светилища, гробници и храмове, чиито история, обитатели и ритуали са повече от странни, но и будят любопитството на всеки, дръзнал да ги посети. Перперикон, Татул и Караджов камък са малка част от чудатите обиталища на древни народи, които се простират по нашите земи.

Макар да знам, че 33 факта са крайно недостатъчни за обзорното разглеждане на най-интересните древни светилища у нас, все пак са някакво начало, с което се надявам да събудя любопитството ви в търсене на още и още факти за тях.

Източник: Елена Исаева/личен архив

Свещарската гробница е една от най-добре запазените тракийски гробници у нас , под егидата на ЮНЕСКО и сред най-посещаваните. Тя е уникална, защото около нея е изградена и затрупана камера, която позволява на посетителите да видят външните ѝ стени – нещо, което няма при друга гробница в България, а вътре впечатлява елинистичната украса и колонадата от десет кариатиди, високи 1.2 метра.

Едно от най-мистериозните места по нашите земи е Казанлъшката гробница , част от голям некропол край столицата на Одриското царство – Севтополис, датирана от края на 4 век пр. Хр. Смята се, че тя е принадлежала на тракийския владетел Ройгос, изобразен в една от сцените заедно със съпругата си и своята свита, като според учените той е бил син на Котис II и внук на Севт III.

Кабиле е един от най-големите и значими антични градове в България, възникнал като важен тракийски култов комплекс още около 2000 г. пр. Хр. Той е бил стратегически център през Античността, завладян от Филип II Македонски и по-късно включен в Римската империя. В Кабиле е открит известният надпис от Севтополис – най-ранният епиграфски паметник от вътрешността на Тракия, който разкрива ценни данни за градоустройството и религиозния живот. На Зайчи връх, над града, се намира мистериозно скално светилище с каменни траншеи, ориентирани по посоките на света и свързани със слънчевите равноденствия.

Източник: Елена Исаева/личен архив

Древното светилище Перперикон се намира в Родопа планина, близо до град Кърджали и е обект на обществен интерес. Перперикон е уникален скален комплекс, посветен на култа към Бога Слънце и един от най-значимите туристически обекти в България. Легендите разказват, че от олтара на Дионис тук са били пророкувани бъдещите велики дела на Александър Македонски и възходът на Гай Юлий Цезар. Мястото е част от 100-те национални туристически обекта и продължава да разкрива нови находки, които разпалват интереса и мистерията около неговото истинско предназначение.

Част от тракийската керамика, която е открита на Татул е подобна на останките, намерени около Троя. Това доказва, че траките, живели при Троя и тези, които са населявали Източните Родопи, са част от една и съща култура. При разкопките се откриват множество интересни и ценни артефакти, сред които керамика, която имала произход от Микена и Мала Азия, което показва, че в това светилище са идвали поклонници от различни краища на света.

„Голямата косматка" е тракийска могила , която се намира на около един километър от град Шипка. Тази могила е уникална по своята същност, защото в нея е открита една от малкото запазени и неограбени тракийски гробници, като за нея се предполага, че е била на одриския владетел Севт III. За тази гробница може да се каже, че е сред най – големите в Тракия и определено е сред най – внушителните. Това е място, което няма как да ви остави безразлично. Гробницата е висока 23 метра, а в диаметър достига до 130 метра. Предполага се, че Севт III е последният голям и значим владетел на Одриското царство. Той е бил цар на тракийското племе одриси в периода 330 – 300 г. пр.н.е. и е бил женен за тракийската принцеса Береника.

Близо до село Караново е открита една мистериозна тракийска могила, която е наречена Карановска могила. Официалното наименование на археологическия обект е „Източна могила" като до него се стига много лесно от самото село Караново, само трябва да следвате указателните табели. Археолозите откриват, във въпросната могила една много интригуваща и доста добре запазена, ценна находка – тракийска колесница. Колесницата има 4 големи колела с диаметър от 120 см. Освен със своите размери, тя буди интерес и със своите красиви и фино изработени орнаменти – посребрени фигури на ероси, които яздят митични същества с тела на пантери. До колесницата още са открити скелетите на два коня и на едно куче.

Източник: Елена Исаева/личен архив

В храм-гробницата на могилата Оструша , близо до Шипка е открита една наистина уникална погребална камера. Тя е толкова специална и интересна, защото е издялана от един единствен каменен блок, който тежи повече от 60 тона.

Светилището Харман Кая, близо до село Биволяне в Родопите, е мистериозно и внушително тракийско място, макар да е по-малко известно от Перперикон и Татул. Името му означава „равна скала" и се предполага, че на негово място е имало голямо селище, а комплексът може да е служел и като древна астрономическа обсерватория. Харман Кая разполага с две големи площадки с диаметър 10 и 15 метра, пресечени от врязани в скалата линии, чието предназначение остава неясно. Липсата на достатъчно проучвания поддържа мистерията около мястото и го прави особено привлекателно за любителите на историята и загадките.

Местността Скрибина при с. Крибул в Западните Родопи е магично и зареждащо светилище, близо до Черната скала, където се намира и известната „провиралка“. Местните вярвали, че преминаването през тесния отвор лекува женски и психични болести и пречиства човека. Легендите разказват за змия-пазител, която сменя образа си, а дрехите, оставяни по време на ритуала, символизират нов живот и прераждане. Миналият през отвора се смята за пречистен и готов за нов етап в живота си.

