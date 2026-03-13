България

Слънчев петък, очакваме мъгли през уикенда

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието – между 8° и 12°, в София – около 14°

Обновена преди 1 час / 13 март 2026, 06:30
„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

НС обсъжда промените в удължителния закон за бюджета

Какво е легионерска болест и как се заразяваме? Обяснява проф. Радостина Александрова

Кметът на София Васил Терзиев за

Обявиха кога ще бъде изтеглен жребият с номерата в бюлетината

След тежкия инцидент: Малена Замфирова претърпя нова операция

Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС

В петък ще бъде предимно слънчево. На места в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност, но в следобедните часове в повечето райони мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разсее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието – между 8° и 12°, в София – около 14°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще се доближи до средното.

  • Черноморието

По Черноморието преди обяд ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

  • Планините

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.           

  • Събота и неделя

През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност, на места и мъгла ще има преди обяд в Източна България; сутрешна мъгла ще има и по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините, в отделни райони, задържаща се до обяд. Вятърът ще остане от изток-североизток – предимно слаб. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните – предимно между 10° и 15°.

Източник: НИМХ/БАН    
„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

Американски военен самолет се разби в Ирак

САЩ свалиха санкциите за купуването на руски суров петрол и нефтопродукти

13 март: Когато съботата стана дар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Как протича половият цикъл при женските котки

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Мед, ечемик и масаж със зехтин: Тайните за дълголетие на античните лекари

Любопитно Преди 41 минути

Точно както в съвременния свят, хората в древността са искали да знаят как да живеят дълъг и здравословен живот

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Свят Преди 1 час

Епицентърът е бил в град Никсар, в окръг Токат, на дълбочина 6,4 километра

Нетаняху: Израел е на път да смаже Иран и "Хизбула"

Свят Преди 9 часа

Той отбеляза, че Иран вече не е същият

Брад Пит снима филм в исторически хотел в Гърция, свързан с Аристотел Онасис

Свят Преди 9 часа

Комплексът, който се намира в близост до морето и е разположен на площ от 4500 квадратни метра, се продава за десет милиона евро

Иранската опозиция в изгнание обмисля временно правителство

Свят Преди 10 часа

НССИ е против правителство на Реза Пахлави - сина на последния ирански шах, който живее в Съединените щати, и против управление на духовенството

<p>Орбан твърди, че украинци са &quot;заплашвали&quot; семейството му</p>

Свят Преди 10 часа

Унгарският премиер обвинява Украйна, докато критиците го упрекват, че използва конфликта за политически цели преди изборите

Сигнал за стрелец в най-голямата реформистка синагога в САЩ

Свят Преди 11 часа

Камион се е блъснал в сградата на „Темпъл Израел“, а полицията разчиства района

<p>Комисията по отбрана подкрепи присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп</p>

Комисията по отбрана подкрепи присъединяването на България към Съвета за мир

България Преди 11 часа

Депутатите одобриха и законопроект за нова социална помощ за пенсионери, хора с увреждания и самотни родители

Иран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка"

Свят Преди 11 часа

"Лесно се започва война, но тя не може да бъде спечелена с няколко туита"

<p>Кървава престрелка в кампуса на университет в САЩ&nbsp;</p>

Свят Преди 11 часа

Университетът е блокиран, занятията отменени, а полицията продължава разследването

Как корпорациите са си сътрудничили с американската армия през десетилетията

Свят Преди 12 часа

Американската армия използва инструменти с ИИ в настоящата война срещу Иран, но сътрудничеството на Пентагона с технологичните компании датира от десетилетия

<p>&quot;Празен човек&quot; и &quot;лъжец&quot;: Трифонов критикува&nbsp;Терзиев за дарения към НПО-то на Калушев</p>

България Преди 12 часа

В публикация във Фейсбук Трифонов изрази мнение за поведението на Васил Терзиев

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

Свят Преди 13 часа

Те посочиха, че първоначалните съобщения за смъртта ѝ не са верни

България и Гърция проведоха съвместни полети с МиГ-29 и F-16 за засилване на въздушната защита

България Преди 13 часа

Тези тренировки се провеждат ежегодно и са част от подготовката на авиационните екипажи на двете страни

<p>Русия алармира за опасност в Арктика - НАТО разпалва напрежението</p>

Свят Преди 13 часа

Ученията на Алианса увеличават геополитическата конфронтация и крият рискове за стабилността на региона

<p>Кристин Илиева 8 години след тежката катастрофа: Продължавам да се боря</p>

България Преди 14 часа

Моделът сподели спомените си от инцидента и трудностите по възстановяването през социалните мрежи

