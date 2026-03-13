„Нашите деца платиха най-високата цена“: 30 години от клането в Дънблейн, което промени Великобритания

Д ори 30 години по-късно, фактите за клането в Дънблейн остават трудносмилаеми.

В сряда сутринта, на 13 март 1996 г., въоръжен мъж нахлува във физкултурния салон на началното училище в малкия град и за по-малко от четири минути убива 16 деца и техния учител. Други 12 деца и трима възрастни са простреляни или ранени при нападението. Всички жертви в този ден, с изключение на две, са едва на пет и шест години.

Ужасът от убийствата бе придружен от пълно неведение. Как е възможно това да се случи във Великобритания? Как е възможно да сполети толкова малко и спокойно място? И как е възможно един мъж да влезе в училище, въоръжен с четири пистолета и над 700 патрона, за да извърши масово убийство?

Случилото се в Дънблейн онази сутрин промени хиляди животи. То промени страната завинаги и в съзнанието на онези, които поведоха последвалата кампания, предотврати повторението на подобен кошмар.

After 15 pupils and their PE teacher were shot at school in the Dunblane tragedy, a campaign successfully brought in a ban on private handgun ownership in the UK.



More on this story

Документалният филм на BBC Scotland – „Дънблейн: Как Великобритания забрани пистолетите“ – се връща към събитията и разговаря с хората, белязани от почернения ден.

В деня на стрелбата Томас Хамилтън, 43-годишен мъж от Стърлинг с обезпокоителна репутация, пристига в училището малко след 9:30 часа. Той се насочва към физкултурния салон, където първият клас на Гуен Майър тъкмо започва часа си по физическо възпитание. Айлийн Харилд е преподавателят по физическо в този момент.

„Видях как вратата на салона се отвори с трясък и влезе мъж в бойна екипировка и с антифони. Веднага започна да стреля“, спомня си тя. „Първо се прицели във възрастните. Простреля мен, след това насочи оръжието към другите двама възрастни в залата и накрая започна да стреля по децата. Стрелбата беше непрекъсната и бърза, а в очите му се четеше пълна съсредоточеност. След около три-четири минути настъпи тишина. Просто тишина.“

Петгодишната дъщеря на Кени и Пам Рос – Джоана, е в този клас. Родителите ѝ я описват като „живо малко момиченце“, „ярък характер“ и „момичето на татко“.

Дъщерята на Мик Норт – Софи, също е в салона. Съпругата на Мик, Барбара, е починала, когато Софи е била едва на три годинки. „Бях самотен родител, отглеждах петгодишната си дъщеря. Софи тъкмо беше започнала училище и се справяхме добре. Трябваше ни време, за да превъзмогнем загубата на майка ѝ, но се движехме напред“, разказва той.

И двете момичета са сред 16-те деца, застреляни заедно с учителката Гуен Майър същата сутрин. Докато новината се разпространява и медиите обсаждат Дънблейн, вестта достига до Лондон и до двамата най-високопоставени политици на Шотландия.

Майкъл Форсайт е министър за Шотландия в консервативното правителство на Джон Мейджър. Джордж Робъртсън е негов колегa от Лейбъристката партия. И двамата имат лична връзка с градчето. Форсайт е местен депутат, а Робъртсън живее в града и децата му учат в същото училище.

'Our children paid the ultimate price' – How the Dunblane school shooting changed Britain https://t.co/opMaC8bvdL — BBC News (UK) (@BBCNews) March 8, 2026

По-късно става ясно, че и двамата са имали досег с убиеца. Хамилтън е писал на Форсайт няколко пъти, а Робъртсън е отписал синовете си от един от младежките клубове на Хамилтън, притеснен от начина, по който се ръководи.

В онази сутрин политическото съперничество остава на заден план. „Първата ми реакция беше пълно неверие, че това изобщо е възможно“, казва Форсайт. „Казах им: „Трябва да се свържете с Джордж Робъртсън“. Мисля, че им се стори странно, защото Джордж беше опонентът, който прекарваше времето си в това да вгорчава живота ми в политиката.“

Робъртсън приема поканата на Форсайт да пътуват заедно към града. Междувременно родителите Кени Рос и Мик Норт разбират, че в училището се е случило нещо. Когато пристигат, пред портите вече има тълпа от местни жители и журналисти.

„Имаше пълен информационен вакуум“, спомня си Норт. „Известно време никой не знаеше абсолютно нищо. Докато не ни казаха, че това е класът на г-жа Майър – класът, в който беше Софи.“ „Беше чиста паника и струпване на хора“, добавя Пам Рос.

С осъзнаването на мащаба на трагедията, ранените са откарани в местните болници. Простреляна в двете ръце и в лявата част на гърдите, учителката Айлийн Харилд чака пред операционната, отчаяно искайки да разбере съдбата на децата си. „Попитах: „Колко деца оцеляха?“. Това беше единственото, което имаше значение за мен. Чувствах се отговорна, защото това беше моят клас. Трябваше да знам.“

Форсайт и Робъртсън пристигат на мястото, което вече е обявено за местопрестъпление. „Бяхме там много скоро след стрелбата“, казва Робъртсън. „Началникът на полицията ни попита: „Искате ли да влезете в салона?“. Много от телата все още бяха там. Той добави: „Знаете, че не сте длъжни да го правите“. Но и двамата вярвахме, че това е правилното решение. Беше важно да видим мястото.“

Форсайт добавя: „Влязохме в салона и, опасявам се, че загубих контрол.“ „Не беше изненадващо“, допълва Робъртсън. „Дори сега, когато си спомня какво видяхме, гласът ми пресъхва. Но беше правилно да го видим.“ „Тази сцена... Още я виждам пред очите си“, казва Форсайт.

Family tributes to the 16 children and teacher killed in the Dunblane masscarehttps://t.co/KlYVKAQ1kShttps://t.co/KlYVKAQ1kS — The Daily Record (@Daily_Record) March 13, 2026

Мащабът на случилото се оставя родителите в мъчително чакане. Пам и Кени Рос са извикани настрани и чуват най-страшното – че Джоана е мъртва. Прибират се у дома при четиримесечната си дъщеря. Пам си спомня: „Майките ни бяха вкъщи да гледат бебето. Видяха ни да се задаваме по пътеката без Джоана и разбраха. Дори не се наложи да изговаряме думите.“ „Бяхме вцепенен“, казва Кени.

„Беше безкрайно чакане без никаква информация“, споделя Мик Норт. „Едва в три без петнадесет следобед ми казаха какво е станало със Софи. След това се върнах в празната къща, където щях да бъда съвсем сам.“

Хамилтън е произвел 105 изстрела. Носел е със себе си 743 патрона и четири пистолета – два полуавтоматични „Браунинг“ и два револвера „Смит и Уесън“ .357 магнум.

В шока след убийствата вниманието веднага се насочва към това как той е притежавал законно такъв арсенал – и как страната може да попречи на някой друг да направи същото. Хамилтън, който се застрелва в края на атаката, е бил добре известен на полицията. Още през 1974 г. той попада в „черния списък“ на Скаутската асоциация след оплаквания за лидерските му качества и подозрения за „моралните му намерения към момчетата“. Въпреки това, между 1981 г. и смъртта си, той ръководи 15 младежки клуба, като мнозина изразяват загриженост от поведението му.

Официалният доклад заключава, че Хамилтън, който обвинявал „злонамерените клюки“ за провалите си, е имал сексуален интерес към момчета и параноидна личност. В съзнанието на шотландците Дънблейн заема същото място като атентата над Локърби. И двете градчета са малки, с под 10 000 души население, сгушени в тихи кътчета на страната. Имената им остават завинаги свързани с ужас, който постави общностите на изпитание, но и придоби глобално значение.

Реакцията на семействата на жертвите промени отношението на Обединеното кралство към оръжията. Майкъл Форсайт веднага инициира публично разследване. Той вярва, че е пропусната възможност за затягане на законите след клането в Хънгърфорд през 1987 г., когато Майкъл Райън убива 16 души в Южна Англия.

Някои от колегите на Форсайт са скептични, но той е категоричен: „От момента, в който напуснах онзи салон, бях твърдо решен, че трябва да има закон за пълна забрана на пистолетите“.

Целта е кампанията да остане надпартийна. Както казва Робъртсън: „Беше жизненоважно това да се възприема като обща кауза“. Премиерът Джон Мейджър и лидерът на опозицията Тони Блеър посещават Дънблейн заедно. Гневът от факта, че Хамилтън е бил законен собственик на оръжие, расте.

Айлийн Харилд споделя: „Когато разбрах, че до момента, в който е отворил вратата на салона, всичко, което е правил, е било законно – че е държал тези оръжия в дома си с разрешение – изпитах неистов гняв“.

Но съпротивата от страна на стрелковото лоби е силна. Те твърдят, че притежанието на пистолет е законно право, че спортната стрелба не е по-различна от всеки друг спорт и че инцидентите са рядкост.

Междувременно три жени от Дънблейн започват кампания за пълна забрана. Ан Пиърстън, Жаклин Уолш и Розмари Хънтър основават движението „Кокиче“ (Snowdrop Campaign), кръстено на единственото цвете, цъфтящо по време на трагедията. Тяхната цел е законът да бъде променен до следващата пролет.

„Ако бяхме купили къща в Дънблейн малко по-рано, щях да имам две деца в това училище“, казва Пиърстън. Въпреки че не знаят нищо за политиката, те започват събирането на подписи за петиция до парламента. Резултатът е безпрецедентен – в епохата преди интернет те са затрупани с чували с писма и събират 705 000 подписа. Публичността им носи както похвали, така и смъртни заплахи.

Разследването под ръководството на лорд Кълън продължава пет седмици. Ан Пиърстън присъства на всяко заседание: „След всичко, което чух, не вярвах, че е възможно решението да бъде нещо друго, освен пълна забрана“. Министърът на вътрешните работи Майкъл Хауърд обаче отказва да се ангажира с решението предварително, което тревожи активистите.

„Трябваше да ги притиснем силно“, казва Мик Норт. Те се срещат с Тони Блеър в Лондон. Блеър си спомня: „Децата ми бяха малко по-големи, но все още ученици. Съчувствах им дълбоко, но като политически лидер не можеш да вземаш решения само въз основа на кампания“. Той иска да изчака доклада на Кълън.

Това не е достатъчно за Кени Рос. „Попитах го: „Имаш ли деца?“. Той отговори: „Да“. Казах му: „Аз имах дъщеря. Сега тя е на два метра под земята. Ето защо трябва да промените тези закони“. Настана тишина, в която се чуваше как пада карфица. Исках да разбере колко е сериозно.“

През октомври същата година Пиърстън произнася мощна реч на конференцията на лейбъристите. Думите ѝ разплакват залата. „Тя дойде, видя и победи“, спомня си Блеър. „Това беше моментът. Тя говореше с такава убеденост, че разбрах – трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим това в бъдеще.“

Две седмици по-късно докладът на лорд Кълън е публикуван. Той предлага 28 препоръки, но не и пълна забрана. Консервативното правителство обаче отива по-далеч, забранявайки всички пистолети, освен тези с .22 калибър. Майкъл Форсайт е прекарал месеци в убеждаване на съпартийците си, много от които са били „против“. „Правителството надмина препоръките на Кълън, което никой не очакваше“, казва той.

Пълната забрана обаче идва малко по-късно. Лейбъристите печелят изборите през май 1997 г. и почти веднага затягат закона. През ноември 1997 г. ерата на законните пистолети във Великобритания приключва – 20 месеца след кошмара в Дънблейн.

Три десетилетия по-късно общността ще почете паметта на жертвите в тесен кръг. За тези, които се бориха за промяната, остава утехата. Джордж Робъртсън споделя: „Когато видя поредната стрелба в американско училище, изпитвам удовлетворение, че спряхме това тук. Ако законът беше останал същият, това щеше да се случи отново“.

Майкъл Форсайт все още говори трудно за онзи 13 март. „Беше тежко преживяване за мен, но нищо в сравнение с болката на родителите. Просто ми се иска никога да не ми се бе налагало да преминавам през това.“

„Децата ни платиха най-високата цена“, казва бащата на Джоана, Кени Рос. „Най-много ми липсва това, че не мога да си спомня как звучеше тя. Беше преди времето на видеоклиповете и мобилните телефони. Забравих гласа ѝ.“