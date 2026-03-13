България

НС обсъжда промените в удължителния закон за бюджета

В четвъртък измененията бяха подкрепени от парламентарната комисия по бюджет и финанси

13 март 2026, 07:18
„Искаме истината": Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест
Слънчев петък, очакваме мъгли през уикенда

Слънчев петък, очакваме мъгли през уикенда
Какво е легионерска болест и как се заразяваме? Обяснява проф. Радостина Александрова

Какво е легионерска болест и как се заразяваме? Обяснява проф. Радостина Александрова
Кметът на София Васил Терзиев за

Кметът на София Васил Терзиев за "Петрохан": За моите 250 хиляди лева лични пари бях разпънат на кръст
Обявиха кога ще бъде изтеглен жребият с номерата в бюлетината

Обявиха кога ще бъде изтеглен жребият с номерата в бюлетината
След тежкия инцидент: Малена Замфирова претърпя нова операция

След тежкия инцидент: Малена Замфирова претърпя нова операция
Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС

О чаква се депутатите да разгледат промените в т.нар. удължителен закон за държавния бюджет. В четвъртък измененията бяха подкрепени от парламентарната комисия по бюджет и финанси.

С тях се удължава действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. в изпълнение на чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси. В настоящия вариант удължителният бюджет бе със срок на действие до края на март.

Ресорната комисия прие на първо четене удължителния бюджет

В края на миналата седмица председателят на парламентарната бюджетна комисия Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) коментира, че възможният подход, който предлага, е в четвъртък да се гледа законопроектът на бюджетна комисия и в петък има парламентарна процедура, с която е възможно да бъде приет на две четения.

"И от края на следващата седмица, няколко дни преди да започне официално предизборната кампания, ние да сме удължили Закона за държавния бюджет, да сме дали възможност на служебния кабинет на функционира", каза тогава Добрев.

Вчера по време на заседанието на бюджетната комисия Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ заяви, че парламентарната група ще подкрепи предложения законопроект, но подчерта, че ще бъдат внесени предложения между първо и второ четене, които предвиждат отразяване на исканията на общините и други мерки.

По думите му поради това законопроектът не бива да се гледа на две четения в едно заседание, а трябва да се даде възможност да бъдат вкарани предложения между двете четения.

Асен Василев от ПП-ДБ заяви, че парламентарната група ще подкрепи предложенията.

Цончо Ганев от “Възраждане“ посочи, че парламентарната му група няма да подкрепи законопроекта.

Атанас Атанасов от „БСП-Обединена левица“ посочи, че парламентарната му група ще подкрепи законопроекта, но изрази загриженост, че в него липсват мерки за най-уязвимите групи в обществото

В дневния ред на парламента, според приетата програма, е първо четене на проектопромени в Закона за железопътния транспорт. С тях се предлага Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт. Агенцията ще води само Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България. Една от целите е подобряване на услугите за железопътен превоз на пътници в Европейския съюз, се посочва още в мотивите.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват служебните министри Трайчо Трайков, Емил Дечев, Атанас Запрянов, Найден Тодоров и Юлиян Попов.

Източник: Лилия Йорданова, БТА    
бюджет НС удължителен закон
„Искаме истината": Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

Американски военен самолет се разби в Ирак

Американски военен самолет се разби в Ирак

САЩ свалиха санкциите за купуването на руски суров петрол и нефтопродукти

САЩ свалиха санкциите за купуването на руски суров петрол и нефтопродукти

13 март: Когато съботата стана дар

13 март: Когато съботата стана дар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Котката ми уринира извън тоалетната

Котката ми уринира извън тоалетната

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 4 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 4 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 4 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 4 дни
Мед, ечемик и масаж със зехтин: Тайните за дълголетие на античните лекари

Мед, ечемик и масаж със зехтин: Тайните за дълголетие на античните лекари

Любопитно Преди 41 минути

Точно както в съвременния свят, хората в древността са искали да знаят как да живеят дълъг и здравословен живот

Протеинова бомба за тънка талия: Фитнес салатата, която засища без излишни калории

Протеинова бомба за тънка талия: Фитнес салатата, която засища без излишни калории

Любопитно Преди 1 час

Цялата тайна е в дресинга на основата на кисело мляко, който е не само вкусен, но и здравословен

Почина един от ранените при стрелбата в кампуса на университет в САЩ

Почина един от ранените при стрелбата в кампуса на университет в САЩ

Свят Преди 9 часа

Стрелецът е бил убит малко след като е открил огън

Нетаняху: Израел е на път да смаже Иран и "Хизбула"

Нетаняху: Израел е на път да смаже Иран и "Хизбула"

Свят Преди 9 часа

Той отбеляза, че Иран вече не е същият

Брад Пит снима филм в исторически хотел в Гърция, свързан с Аристотел Онасис

Брад Пит снима филм в исторически хотел в Гърция, свързан с Аристотел Онасис

Свят Преди 9 часа

Комплексът, който се намира в близост до морето и е разположен на площ от 4500 квадратни метра, се продава за десет милиона евро

=

Иранската опозиция в изгнание обмисля временно правителство
Преди 10 часа

Свят Преди 10 часа

НССИ е против правителство на Реза Пахлави - сина на последния ирански шах, който живее в Съединените щати, и против управление на духовенството

<p>Орбан твърди, че украинци са &quot;заплашвали&quot; семейството му</p>

Орбан твърди, че украинци са "заплашвали" семейството му в разгара на предизборната кампания

Свят Преди 10 часа

Унгарският премиер обвинява Украйна, докато критиците го упрекват, че използва конфликта за политически цели преди изборите

Сигнал за стрелец в най-голямата реформистка синагога в САЩ

Сигнал за стрелец в най-голямата реформистка синагога в САЩ

Свят Преди 11 часа

Камион се е блъснал в сградата на „Темпъл Израел“, а полицията разчиства района

<p>Комисията по отбрана подкрепи присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп</p>

Комисията по отбрана подкрепи присъединяването на България към Съвета за мир

България Преди 11 часа

Депутатите одобриха и законопроект за нова социална помощ за пенсионери, хора с увреждания и самотни родители

Иран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка"

Иран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка"

Свят Преди 11 часа

"Лесно се започва война, но тя не може да бъде спечелена с няколко туита"

<p>Кървава престрелка в кампуса на университет в САЩ&nbsp;</p>

Кървава престрелка в кампуса на университет в САЩ - двама са ранени, нападателят е застрелян

Свят Преди 11 часа

Университетът е блокиран, занятията отменени, а полицията продължава разследването

Как корпорациите са си сътрудничили с американската армия през десетилетията

Как корпорациите са си сътрудничили с американската армия през десетилетията

Свят Преди 12 часа

Американската армия използва инструменти с ИИ в настоящата война срещу Иран, но сътрудничеството на Пентагона с технологичните компании датира от десетилетия

<p>&quot;Празен човек&quot; и &quot;лъжец&quot;: Трифонов критикува&nbsp;Терзиев за дарения към НПО-то на Калушев</p>

"Празен човек" и "лъжец": Слави Трифонов критикува кмета на София за дарения към НПО-то на Калушев

България Преди 12 часа

В публикация във Фейсбук Трифонов изрази мнение за поведението на Васил Терзиев

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

Свят Преди 13 часа

Те посочиха, че първоначалните съобщения за смъртта ѝ не са верни

България и Гърция проведоха съвместни полети с МиГ-29 и F-16 за засилване на въздушната защита

България и Гърция проведоха съвместни полети с МиГ-29 и F-16 за засилване на въздушната защита

България Преди 13 часа

Тези тренировки се провеждат ежегодно и са част от подготовката на авиационните екипажи на двете страни

<p>Русия алармира за опасност в Арктика - НАТО разпалва напрежението</p>

Русия предупреждава за покачващо се напрежение в Арктика заради военните учения на НАТО

Свят Преди 13 часа

Ученията на Алианса увеличават геополитическата конфронтация и крият рискове за стабилността на региона

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 март, петък

Edna.bg

Соня Йончева строи мост между белканто и новите технологии

Edna.bg

Халф на Ботев Пловдив се завръща в националния отбор

Gong.bg

Алкарас е на полуфинал в Индиън Уелс, излиза срещу Медведев

Gong.bg

Как балканските държави търсят решения срещу скока на цените на горивата

Nova.bg

Полицията предотврати опит за незаконни автомобилни състезания в Павликени

Nova.bg