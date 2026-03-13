Илка Александрова: Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

Л егендарната народна певица Янка Рупкина е приета по спешност в болница, а състоянието ѝ е тежко.

Новината съобщи нейната близка приятелка и колежка Илка Александрова в емоционален пост в социалните мрежи.

Според информацията, Александрова е потърсила „гласа на „Мистерията на българските гласове“ по телефона, но разговорът е бил кратък и тревожен.

„Успя само да ми каже, че се чувства много зле през целия ден и да се свържа с нейни близки“, споделя Александрова.

Благодарение на светкавичната реакция на нейните близки и колеги, голямата певица е била транспортирана до лечебно заведение веднага. По думите на лекарите, медицинската помощ е потърсена навреме и в момента екипите правят всичко възможно, за да стабилизират състоянието ѝ.

Вълна от съпричастност

Новината предизвика вълна от молитви и благопожелания в социалните мрежи. Илка Александрова призова всички българи да се обединят в подкрепа на Янка Рупкина:

„Нека Божията сила, лекарите и нашата молитва и обич към нея да върнат здравето и живота ѝ! С теб сме, скъпа Янче!“

Един глас, който покори света

Янка Рупкина е сред най-разпознаваемите български гласове на планетата. Кариерата ѝ е белязана от феноменален успех с трио „Българка“ и ансамбъл „Филип Кутев“. Тя е певицата, която впечатли световни звезди като Джордж Харисън и Кейт Буш и превърна странджанската песен в световно културно наследство.

Екипът на Vesti.bg пожелава на голямата Янка Рупкина бързо възстановяване и силен дух в тази битка!