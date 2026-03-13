Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

З ендая вероятно току-що потвърди брака си с Том Холанд на фона на засилващите се слухове, че двамата са минали под венчилото на тайна церемония.

Звездата от „Еуфория“ бе шеговито „притисната до стената“ по време на церемонията Black Women in Hollywood на списание Essence в четвъртък, 12 март. Водещата на събитието и звезда от сериала Black-ish Марсай Мартин не пропусна да се пошегува със своята „братовчедка“ Зендая. Мартин отбеляза, че актрисата умело пази личния си живот в пълна дискретност, и призова 29-годишната икона да ѝ даде „някакъв знак“ за статуквото си.

Източник на PEOPLE споделя, че по време на събитието Зендая е била забелязана да приема поздравления от останалите гости.

Zendaya flashes wedding rings when in a flirty white dress... after claims she has already married Tom Holland https://t.co/x70CHmlw0g — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 12, 2026

Пред камерите актрисата срамежливо показа това, което изглеждаше като брачна халка, което бе посрещнато с бурни аплодисменти от публиката. За появата си в Лос Анджелис Зендая заложи на зашеметяваща визия – минирокля на Eugene Alexander, украсена с бели цветя. Моделът е добре познат на модните фенове: Сара Джесика Паркър носи същата рокля във филма „Сексът и градът“ от 2008 г. Историята на тоалета обаче е още по-богата – според Vogue, тя е базирана на по-дълга версия, с която Уитни Хюстън се появява в края на 80-те години на миналия век.

Zendaya Might Have Just Confirmed She Secretly Married Tom Holland https://t.co/tJboVB1aA8 — People (@people) March 12, 2026

Само два дни по-рано, във вторник, 10 март, Зендая бе забелязана с тънка златна халка на лявата ръка по време на модното ревю на Louis Vuitton. Докато позираше пред фотографите, тя често събираше ръце пред кръста си или прибираше косата си зад ушите, насочвайки вниманието към бижуто. Прави впечатление, че годежният ѝ пръстен липсваше, докато останалите ѝ сребърни пръстени бяха на обичайните си места.

Спекулациите бяха подхранени и от дългогодишния стилист на актрисата – Лоу Роуч, който наскоро директно заяви, че Зендая и Холанд вече са семейство. В разговор с Access Hollywood на червения килим на Наградите на Гилдията на актьорите (SAG Awards) на 1 март, Роуч заяви: „Сватбата вече се състоя“, добавяйки шеговито: „Пропуснахте я!“. На въпрос на репортера дали това е истина, стилистът отговори през смях: „Напълно вярно е!“.

Няколко дни след разкритията на Роуч, Зендая бе видяна за първи път с тънката златна халка във видео и снимки с колегата си Робърт Патинсън. Двамата в момента промотират предстоящия си общ филм със заглавие The Drama.