Мистериозният 500-годишен отпечатък на Дева Мария крие детайл, който може да опровергае традиционните обяснения

У чени, изучаващи едно от най-известните религиозни изображения в света, заявиха, че мистериозен детайл, скрит в него, може да опровергае традиционните обяснения, пише The Post.

При изследването на Тилмата от Гуадалупе - наметало от кактусови влакна, за което много християни вярват, че носи чудотворния образ на Дева Мария - изследователите твърдят, че са открили поне 13 малки човешки фигури, вградени в очите. Отраженията са толкова малки, че могат да бъдат видени само когато изображението се увеличи дигитално, се казва в доклад, озаглавен „Чудотворният образ на Дева Мария от Гуадалупе“, публикуван от католическата църква „Св. Архангел Михаил“ в Тексас.

500-Year Miracle Deepens as Scientists Find Tiny Figures in the Eyes of the Guadalupe Tilma

Read more: https://t.co/LLkL2QpShm#OurLadyofGuadalupe #TilmaMiracle #CatholicOnlineNews pic.twitter.com/zaOp8a03vh — Catholic Online (@CatholicOnline) March 12, 2026

Според групата фигурите изглеждат като свидетели, които са присъствали при първото разкриване на артефакта през XVI век.

„Образът на Дева Мария от Гуадалупе е обект на множество технически проучвания от 1751 г. насам и на обширни научни изследвания през последните години“, пишат изследователите.

Въпреки мащабните разследвания обаче, нито едно от откритията не предлага надеждно научно обяснение, което и до днес „опровергава науката и всички човешки разсъждения, продължавайки да озадачава учените и дори скептиците“.

Church researchers discover 'impossible reflection' hidden inside holy relic of Virgin Mary

https://t.co/iZQNw0RhbB — GB News (@GBNEWS) March 12, 2026

Според преданията, изображението внезапно се появило върху наметалото на Хуан Диего, когато той го представил пред епископ Хуан де Сумарага, което шокирало свидетелите и превърнало обекта в един от най-уважаваните религиозни предмети в Америка.

Наметалото е изработено от груби влакна от кактус магуей, които обикновено се разлагат в рамките на няколко десетилетия, но тилмата е оцеляла почти пет века с минимални повреди - въпреки излагането на димен пушек от свещи, влага, прах и докосвания от поклонници. Историческите записи разкриват, че тилмата изглежда необичайно устойчива на насекоми и прах, като се отбелязва, че цветовете са останали ярки дори без защитно покритие.

Scientists Stunned as 500-Year-Old ‘Miracle’ Image of the Virgin Mary Reveals Microscopic Reflectionhttps://t.co/fFoc66jq59? — Greek City Times (@greekcitytimes) March 12, 2026

Тя е с размери около метър и половина на деветдесет сантиметра и се състои от две парчета плат, зашити с обикновен шев, преминаващ през центъра на изображението.

Това повтаря констатациите на изследователите, които казват, че части от лицето, ръцете, робата и мантията на дигитално обработените изображения с висока разделителна способност изглеждат нанесени на една стъпка - без скици, корекции или видими мазки от четка.

Въз основа на цялата тази информация учените стигат до заключението, че техниката, използвана за създаването на изображението, не може да бъде лесно обяснена с известните методи на рисуване от XVI век.