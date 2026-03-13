Сирени за въздушна тревога в ключова база на НАТО

С ирени се чуха рано в петък във военновъздушната база Инджирлик в Турция, ключов обект на НАТО, където са разположени американски войски близо до югоизточния град Адана, съобщи държавната Анадолска агенция, цитирана от турското издание „Хюриет Дейли Нюз“.

Нямаше незабавен официален коментар за инцидента, който се случи четири дни след като противовъздушната отбрана на НАТО свали балистична ракета в турското въздушно пространство, изстреляна от Иран, втората за пет дни.

Жителите на Адана, която се намира на 10 километра от базата, бяха събудени около 3:25 ч. сутринта (00:25 GMT) от сирени, които звучаха около пет минути, според уебсайта за бизнес новини Ekonomim. В него се казва, че в базата е зазвучала червена тревога.

Няколко души публикуваха кадри от мобилни телефони в социалните медии на светещо изображение, летящо в небето, което предполага, че може да е ракета, насочена към военновъздушната база, се казва в съобщението.

В града дълго време се чували сирени от пожарни коли и сили за сигурност, добавиха оттам.

НАТО съобщи, че в понеделник е свалила втора балистична ракета, изстреляна от Иран, което предизвика строго предупреждение от Турция към Техеран да не предприема „провокативни стъпки“.

Съобщението дойде малко след като Вашингтон обяви, че затваря консулството си в Адана, призовавайки всички американски граждани да напуснат югоизточна Турция.

От началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран, Техеран нанася удари в Близкия изток. Турция изглежда не е цел за Иран.

Освен във военновъздушната база Инджирлик, американски войски са разположени и в Кюреджик, друга турска база, която е съоръжение на НАТО в центъра на страната, където във вторник беше разположена система за противоракетна отбрана „Пейтриът“.

Първа ракета беше прихваната от отбранителните сили на НАТО в турското въздушно пространство на 4 март.