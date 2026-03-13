Мед, ечемик и масаж със зехтин: Тайните за дълголетие на античните лекари

Т очно както в съвременния свят, хората в древността са искали да знаят как да живеят дълъг и здравословен живот.

Гърците и римляните са чували фантастични истории за далечни народи, живеещи далеч над 100 години.

Гръцкият есеист Лукиан (около 120–180 г. сл. Хр.) пише :

„Всъщност има дори цели народи, които са много дълголетни, като серите китайците, за които се казва, че живеят 300 години: Някои отдават старостта си на климата, други на почвата, а трети на диетата си, защото казват, че целият този народ не пие нищо друго освен вода.“

„Твърди се също, че жителите на Атон живеят 130 години, а според сведенията халдейците живеят повече от 100, използвайки ечемичен хляб, за да запазят остротата на зрението си“.

Каквато и да е истината в тези истории, много древни гърци и римляни са искали дълъг и здравословен живот.

Ето как са си мислели, че това може да се случи.

Гледната точка на един древен лекар

Древните лекари са се интересували какво правят хората, които са живели дълго време, всеки ден и как това може да им е помогнало.

Гръцкият лекар Гален (129–216 г. сл. Хр.) например разказва за двама души, които е познавал лично в Рим и са доживели до дълбока старост.

Първо, има граматик (някой, който изучава и преподава граматика) на име Телеф, който е живял почти до 100 години.

Според Гален , Телеф се е хранил само три пъти на ден. Диетата му е била проста: „Каша, сварена във вода, смесена със суров мед от най-добро качество, и само това му е било достатъчно при първото хранене.“

„Той също вечеряше в седмия час или малко по-рано, като първо си хапваше зеленчуци, а след това опитваше риба или птици. Вечер ядеше само хляб, намокрен във вино, което беше смесено.“

Гален също ни казва, че Телеф е имал някои навици за къпане, които днес може да ни се сторят необичайни. Телеф е предпочитал да му правят масаж със зехтин всеки ден и да се къпе само няколко пъти месечно:

„Той имаше навика да се къпе два пъти месечно през зимата и четири пъти месечно през лятото. В сезоните между тях се къпеше три пъти месечно. В дните, когато не се къпеше, около третия час го помазваха с кратък масаж.“

Второ, имаше един стар лекар на име Антиох, който доживя до 80-те си години.

Според Гален, Антиох също е имал проста диета.

Сутрин Антиох обикновено ядял препечен хляб с мед. След това, на обяд, ял риба, но обикновено само риба „от скалите и от дълбокото море“. За вечеря ял „или каша с оксимел смес от оцет и мед, или птица с обикновен сос“.

Наред с тази проста диета, Антиох всяка сутрин се разхождал. Обичал също да бъде возен в колесница или да кара робите си да го возят в стол из града.

Гален също каза, че Антиох „изпълнявал упражненията, подходящи за старец“:

„Има едно нещо, което трябва да правите за възрастните хора рано сутрин като упражнение: След масаж с масло, накарайте ги да се разхождат и да правят пасивни упражнения, без да се уморяват, като се вземат предвид възможностите на възрастния човек.“

Гален заключава , че рутината на Антиох вероятно е допринесла за доброто му здраве и в напреднала възраст:

„Грижейки се за себе си в напреднала възраст по този начин, Антиох продължи до самия край, ненарушен в сетивата си и здрав във всичките си крайници.“

Гален подчертава, че Телеф и Антиох са имали някои очевидни общи неща. Те са се хранили само няколко пъти на ден; диетата им се е състояла от диви меса, пълнозърнести храни, хляб и мед; и са били активни всеки ден.

Какво можеш да направиш?

Не всички от нас могат да доживеят до 100 или повече години, както са били добре известни гърците и римляните.

Лукиан обаче ни предлага известна утеха в есето си „За осемдесетгодишните“:

„На всяка почва и във всеки климат хората, които спазват правилните упражнения и диетата, най-подходяща за здравето, са живели дълго“.

Лучиан ни посъветва да подражаваме на начина на живот на хора, които са живели дълъг и здравословен живот, ако искаме да направим същото.

Така че, ако сте живели в Рим през II век сл. Хр., хора като Телеф и Антиох, които са имали проста диета и са били активни през целия си живот, биха били добри модели за подражание.