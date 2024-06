Мистериозна дупка на повърхността на Марс озадачи учените

Ч овешките посетители на Марс се нуждаят от място, където да се подслонят от радиацията, температурните колебания и прашните бури, които се вихрят на планетата.

Ако планетата е подобна на Земята или Луната, на нея може да има големи подземни тръби, създадени от лава, в които да се намират убежища. Срутените участъци от лавовите тръби, наречени покриви, могат да осигурят достъп до тези подземни убежища.

(Във видеото може да научите повече за: НАСА разпространи цветни снимки на Марс)

Дали тази дупка на Марс води към по-голяма подземна пещера?

Това изображение е заснето от камерата HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) на Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) на НАСА.

Ямата е с диаметър само няколко метра и се намира в района на Arsia Mons на Марс. Арсия Монс е един от трите спящи вулкана в групата от три вулкана Тарсис Монс.

Районът Тарсис на Тарсиската издатина е огромна вулканична равнина с диаметър хиляди километри. Тя е издигната в сравнение с останалата част на Марс и е средно на около 10 км над средната надморска височина на планетата. Очевидно регионът е бил вулканично активен в миналото и характеристики като ямата са пряк резултат от древната вулканична дейност.

