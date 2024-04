В мистериозния "град на инките": Стотици черни "паяци" са забелязани на Марс

А рахнофобите не трябва да се страхуват: ново изображение на марсиански „паяци“ на Европейската космическа агенция (ЕКА) всъщност показва сезонни изригвания на газ от въглероден диоксид на Червената планета.

(Във видеото може да научите повече за: СЛЕД ОТКРИТОТО ЕЗЕРО НА МАРС: Има ли живот на Червената планета)

Тъмните, вретеновидни образувания са забелязани във формация, известна като Град на инките в южната полярна област на Марс. Снимките, направени от орбиталния апарат „Марс Експрес“ на ЕКА и орбиталния апарат „ЕкзоМарс Трейс Газ Орбитър“, показват тъмни струпвания на точки, които изглежда имат малки крачета, приличащи на сгушени едно в друго малки паячета.

Образуванията всъщност са газови канали с диаметър от 45 метра до 1 километър. Те се появяват, когато времето в южното полукълбо започне да се затопля през марсианската пролет, разтапяйки слоеве лед от въглероден диоксид. Топлината кара най-ниските слоеве лед да се превърнат в газ или да сублимират.

