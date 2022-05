Подводен филм на ужасите: Октоподите се самоунищожават трагично след чифтосване

О ктоподите са обречени да останат сираци от най-ранна възраст. След като женският октопод снесе яйцата си, той спира да се храни и започва да се самонаранява, като разкъсва кожата си и отхапва върховете на пипалата си. Когато младият октопод се измъква от яйцето си, майка му вече е мъртва. Няколко месеца по-късно умира и бащата. Почти като филм на ужасите...

Краткият и мрачен живот на октоподите отдавна вълнува учените. През 1944 г. изследователите изказват хипотезата, че чифтосването по някакъв начин задейства молекулярен бутон за самоунищожение в морските създания.

Отнел почти 80 години, но тази неясна хипотеза най-накрая придобива форма. Наскоро изследователите разбраха, че чифтосването изглежда променя няколко критични биохимични пътя, базирани на холестерола в различни хормони при женските октоподи, съобщава ScienceAlert.

Octopuses Tragically Destroy Themselves After Mating. We May Finally Know Why https://t.co/xaaoobr4L1