КЕВР отчете компенсации за ток във фактурите за октомври

К омисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР, Комисията/ определи компенсациите за месец октомври 2025 г., които покриват част от разходите на битови клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители.

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/. Той цели да осигури предсказуемост на сметките за електроенергия на битовите потребители, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. В същото време дружествата-доставчици са задължени да купуват електрическа енергия от борсата на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. През м.октомври закупената от дружествата електроенергия от пазара е била на по-висока цена от определената базова цена от 140,03 лв./MWh. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, която е предварително отчетена в издадените фактури на потребителите.

При изчисляване на размера на компенсациите Комисията прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.

Определените компенсации за периода 1–31 октомври 2025 г. са както следва: