Единственото желание на Елтън Джон след „опустошителната" загуба на зрението

Елтън даде актуална информация за здравословното си състояние, казвайки пред Variety: „Беше опустошително. Последните 15 месеца бяха трудни за мен, защото не можех да виждам нищо, да гледам нищо, да чета нищо“

26 ноември 2025, 15:10
Единственото желание на Елтън Джон след „опустошителната“ загуба на зрението
Елтън Джон   
С ър Елтън Джон призна, че последните 15 месеца са били „трудни“ заради проблемите с неговото зрение.
78-годишната музикална легенда е получила тежка очна инфекция през юли миналата година, която го е оставила с пълна слепота на дясното око и с „ограничено зрение“ на лявото, съобщава Hello!.

Елтън даде актуална информация за здравословното си състояние, казвайки пред Variety: „Беше опустошително. Последните 15 месеца бяха трудни за мен, защото не можех да виждам нищо, да гледам нищо, да чета нищо“ и добавя:

„Имам най-невероятния живот и има надежда. Просто трябва да бъда търпелив, защото някой ден науката ще ми помогне с този проблем“.

78-годишният изпълнител на „Rocket Man“ каза, че обича да поддържа контакт с приятелите си като певците Чапел Роан и Бранди Карлайл онлайн, защото е по-лесно да ги вижда на екрана, отколкото на живо.

„Не виждам нищо": Елтън Джон не може да завърши новия си албум

„С моя iPad всъщност мога да виждам някого отблизо. Така че често се обаждам на Чапел, и разбира се винаги се обаждам на Бранди, защото тя е една от най-добрите ми приятелки“, казва легендарният музикант.

„Пол Маккартни ми се обажда по FaceTime, за да види как съм. Наистина е прекрасно. Любовта, която съм получил от него и от Пийт Тауншенд, Мик Джагър и други такива хора, е невероятна“, допълва Елтън Джон. 

Елтън Джон се бори с тежка очна инфекция

Елтън, който беше хедлайнер на Glastonbury Festival през 2023 като част от 330-дневното си прощално турне „Farewell Yellow Brick Road“, добави: „Просто трябва да се усмихнеш и да го понесеш. Понякога ме натъжава.“

„Не трябва да губиш надежда, трябва да бъдеш устойчив, трябва да бъдеш силен и винаги да се опитваш да пробиеш вратата, за да подобриш нещата.“

Елтън Джон е загубил зрението си

Неговият партньор, филмовият режисьор Дейвид Фърниш, с когото имат двама сина, също заяви пред Variety, че специалистите са успели да постигнат „някои подобрения в лявото му око“. Дейвид сподели: „Това, което изкуственият интелект прави за медицината и науката, е изумително. И има всякакви интересни нови теории и открития.“

Елтън Джон в инвалидна количка: Какво е здравословното му състояние?

Въпреки проблемите със зрението, Елтън обяви във вторник, че ще бъде хедлайнер на фестивала Rock In Rio в Рио де Жанейро следващия септември.

