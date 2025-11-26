България

Задържаха мъж, счупил ребрата на 84-годишния си дядо

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

26 ноември 2025, 15:07
Източник: iStock

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 35-годишен мъж, счупил ребра на 84-годишния си дядо.

На 24.11.2025г. около 15,00 часа в апартамент в гр. София, обвиняемият Л.Д. е удрял с ръце и крака в областта на главата и тялото на дядо си. Вследствие на ударите му причинил телесна повреда, изразяваща се в счупване на девето и десето ребро в ляво и рани и оток на лявата предмишница. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Задържаха мъж, пребил 75-годишната си майка в София

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 3 години.

Дъщеря, пребила майка си с ритници, с обвинение

С постановление на наблюдаващ прокурор Л.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. 

Източник: БГНЕС    
Домашно насилие Побой Софийска прокуратура Телесна повреда Задържане Възрастен човек Дядо Обвинение Счупени ребра София
