Свят

Журналист в Турция получи над 4 години затвор за "заплаха" срещу Ердоган

Алтайлъ беше арестуван на 21 юни и остава зад решетките

26 ноември 2025, 15:13
Журналист в Турция получи над 4 години затвор за "заплаха" срещу Ердоган
Източник: БТА

Т урски съд осъди популярен политически журналист и коментатор на четири години затвор за „заплаха“ срещу президента Реджеп Тайип Ердоган.

Това съобщи неправителствена организация, която го представлява, предаде АФП.

Съдът осъди Фатих Алтайлъ „на 4 години и 2 месеца затвор“, заяви правозащитната организация MLSA.

Той беше арестуван през юни, след като обсъди резултатите от проучване, според което 70% от обществото се противопоставя на идеята Ердоган да стане президент доживотно.

Във видеото, публикувано в YouTube канала на Алтайлъ, който има 1,7 милиона абонати, журналистът каза, че цифрата „не е особено изненадваща“, в отговор на въпрос за проучването.

Европейският съд осъди Турция

Освен привържениците на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на Ердоган и някои избиратели на нейния малък националистически съюзник – Партията на националистическото действие (ПНД), „никой не подкрепя такава идея“, заяви той.

„Погледнете далечното минало: това е нация, която е удушавала султаните си, когато не ги е харесвала или не ги е искала. Има много османски султани, които са били удушени, убити или уж са се самоубили“, добави той.

Алтайлъ беше арестуван на 21 юни и остава зад решетките.

На първото изслушване на 3 октомври той отрече обвинението срещу него. Той каза пред съда, че е предложил само „елементи от историческия контекст“, без да има намерение да заплашва Ердоган.

Организацията за защита на свободата на печата „Репортери без граници“ (RSF) осъди решението и призова за освобождаването на Алтайлъ.

„Тежката присъда, наложена на Алтайлъ за извадени от контекста изявления, както и решението да бъде задържан, изпращат заплашително, антидемократично и неприемливо послание“ към журналистите, заяви пред АФП представителят на RSF в Турция Ерол Ондерглу.

Ердоган: Турция никога преди не е била толкова свободна

Според RSF, Турция е арестувала 20 журналисти през тази година за изпълнение на работата си. От тях трима все още са в ареста, а други трима са под домашен арест в очакване на съдебен процес.

Журналисти и издателски мениджъри редовно са обект на арести, а телевизионни канали и други медии са засегнати от временни спирания, тежки глоби или и двете.

RSF поставя Турция на 159-то място от 180 държави в световната си класация за свобода на пресата.

Ердоган, който беше министър-председател между 2003 и 2014 г., преди да стане президент, няма право да се кандидатира за четвърти мандат, когато мандатът му изтече през 2028 г.

Но 71-годишният политик може да се опита да запази властта си, като свика предсрочни избори или реформира Конституцията на Турция.

Източник: БГНЕС    
Фатих Алтайлъ Турция Реджеп Тайип Ердоган Журналистически арести Свобода на пресата Присъда затвор Политическа репресия Доживотно президентство Критика срещу властта Репортери без граници
