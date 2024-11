Мистериите на пещерата на Сърт: Бандити, осакатявания и огненият гигант

О коло 930 г. след Христа в Страната на огъня и леда, скоро след появата на първото голямо селище, голямо вулканично изригване опустошава 233 квадратни км от района на Боргарфьордур в западната част на Исландия. В резултат на това се появява лавовото поле Халмундархраун, а под базалтовата му повърхност - дванадесет пещерни системи от лавови тръби. Особено една от тези пещери, Суртшелир, има интригуваща история. Тя е кръстена на скандинавския огнен гигант Суртр, което означава „черен“, и е важна по няколко причини. В пещерата Сурт се намира една от най-добре запазените каменни структури от епохата на викингите на острова. Освен това черната пещера е обградена от мистерии, свързани с бандитска окупация, осакатяване на хора и омилостивяване на огнения великан.

Структури, създадени от човека, в Суртшелир

Въпреки че в Исландия има много пещери, в които има следи от временно обитаване, Суртшелир е уникална. Радиовъглеродното датиране на животински кости от вътрешността на пещерата показва, че различни групи са използвали лавовата тръба последователно в продължение на до 1000 години. По това време пещерата вероятно е била все още топла.

Изследователите Кевин Смит от университета Браун и Гурмундур Олафсон от Националния музей на Исландия са първите учени, които провеждат археологическо проучване на пещерата Сурт. През 2001 г. екипът провежда първоначално проучване. След това през 2012 г. те се връщат, за да съберат значително количество доказателства. Откритията им в пещерата изплитат най-сложната картина, изпълнена с много възможности.

Крепостна стена

Лятото на първото им официално проучване през 2001 г. се оказва по-топло от обичайното. Това позволява значително разтопяване на леда, което разкрива скрити структури. На около 300 фута навътре в пещерата те откриват голяма крепостна стена, която минава по ширината на пещерата, има диаметър 30 фута и височина 15 фута. Преди това тази стена е била покрита от снежни преспи, които са навлезли през срутения покрив на пещерата, но впоследствие се разкрива през 2001 г. Първоначално тази част от пещерата е била обвита в пълен черен мрак. Стената е била трудна за изграждане, а в случай на натрапник - трудна за преодоляване в тъмното.

Според Смит, Олафсон и Макгавърн в статията им от 2009 г. „Surtshellir: укрепена пещера на разбойници в Западна Исландия“: „Количеството труд и усилия, които е трябвало да бъдат вложени в изграждането на тази стена, предполагат, че тя е дело на много мъже и че вероятно е служила като укрепление за спиране на натрапници.“

Back when this cave used to be on private property, I got permission from the owner to check it out. Early settlers used this cave's saltpeter to make gunpowder. As you can see, an entire creek just flows into the cave and disappears... 🧵 pic.twitter.com/GCjcNFdoIC