Проучване: Миниатюрни черни дупки може да преминават през телата ни

М иниатюрни черни дупки, които могат да издълбаят цели планети, може да прокарват тунели през обекти на Земята, според ново теоретично изследване. Тези хипотетични космически ракети могат да оставят микроскопични следи от своето преминаване в предмети от ежедневието и дори в нашите тела, сочи новото изследване.

Образувани в огненото сияние след Големия взрив, първичните черни дупки (ПЧД) са един от кандидатите за тъмна материя - мистериозната, невидима субстанция, която съставлява 85 % от материята на Вселената.

Въпреки това изключителната миниатюрност на тези хипотетични черни дупки означава, че досега не са открити доказателства за тях. Сега екип от физици в декемврийския брой на списание Physics of the Dark Universe предлага ново място за търсене на улики - навсякъде.

„Шансовете за намиране на тези признаци са малки, но търсенето им няма да изисква много ресурси, а потенциалната печалба - първото доказателство за съществуването на първична черна дупка - ще бъде огромна. Трябва да мислим нестандартно, защото това, което е правено досега за намиране на първични черни дупки, не е сработило“, казва в изявление съавторът Деян Стойкович, професор по физика в Университета в Бъфало.

Черните дупки, каквито ги познаваме, се раждат от гравитационния колапс на умиращи звезди или газови облаци. По време на живота си те могат да поглъщат материя и да се сливат с други черни дупки, за да набъбнат до чудовищни, свръхмасивни мащаби.

